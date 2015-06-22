280 درجة للقبول فى شعبة البتروكيماويات فى تنسيق التعليم الفنى بالسويس

اعتمد عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، تنسيق مدارس التعليم الفنى بالمحافظة فى 19 مدرسة صناعية وتجارية وزراعية نظامى 3 و5 سنوات لقبول الطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية فى العام الدراسى 2014/2015.

وقال بيان صادر من تعليم السويس، إن محمد عزب مدير عام التعليم الفنى أوضح أنه على الطلاب الراغبين فى الالتحاق بمدارس التعليم الفنى العام الدراسى الجديد 2015/2016 التوجه صباح يوم الثلاثاء الموافق 23/6 إلى مكتب تنسيق التعليم الفنى بمدرسة التجارة المتقدمة بالملاحة ولمدة أسبوعين.

وتابع البيان الصادر من المديرية، أن المستندات المطلوبة هى "استمارة النجاح فى الشهادة الإعدادية 2014/2015، استمارة الرغبات ويتم الحصول عليها مجاناً من داخل مكتب التنسيق على أن يتم استكمال باقى ملف التقديم وتسليمه إلى المدرسة التى يتم تنسيق الطالب عليها، وبخصوص شعبة البتروكيماويات بمدرسة الصناعات المتقدمة الأكثر قبولاً لدى قطاع كبير من الطلاب، فقد حدد التنسيق القبول بها بحد أدنى 280 درجة، ويجرى اختبار قدرات علمية لتحديد الطلاب المتفوقين قبل بدء العام الدراسى.