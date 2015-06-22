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تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يوما تخصص فى سرقة الشقق بمدينة نصر

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تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يوما تخصص فى سرقة الشقق بمدينة نصر تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يوما تخصص فى سرقة الشقق بمدينة نصر
جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر حبس تشكيل عصابى من مصريين وسوريين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة الشقق تحت تهديد السلاح.

وكان المستشار هيثم مشهور مدير نيابة مدينة نصر أول وبإشراف المستشار أحمد شورب رئيس النيابة، قد أمر بحبس تشكيل عصابى مكون من 2 مصريين و2 سوريين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة الشقق تحت تهديد السلاح.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين انتحلوا صفة مهنة المكوجى، حيث كانوا يطرقون أبواب ضحاياهم من المجنى عليهم ممسكين ببدلة، وفور فتح الضحية للباب من أجل الاستفسار عن هوية الطارق، فيقوم المتهمون بمداهمة الشقة مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء وسرقة الأشياء الثمينة والأموال.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تمكنت من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيلوا للنيابة لتباشر التحقيقات.

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مصر 365