"مباحث إدفو" تضبط تشكيلا عصابيا سرق بطاريات أبراج محمول

ضبط رجال المباحث بإدفواليوم تشكيلا عصابيا متهما بسرقة بطاريات أبراج محمول، تم تحريز المضبوطات واقتياد المتهمين لديوان المركز، وتحرر عن ذلك المحضر (7747) جنح إدفو وجار عرض الواقعة على النيابة.

كان كمين أمنى، تحت إشراف العميد حسين حامد مدير إدارة البحث الجنائى، وبرئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية، قد تمكن من ضبط المتهم ( حسان . م ) 41 سنة عامل، والمتهم (وليد. ح) 15 سنة والمتهم (أحمد . ى) 26 سنة عامل، وذلك أثناء استقلالهما سيارة نقل قنا محملة بـ(8) بطاريات خاصة بأبراج شركات المحمول.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بأنهم شكلوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص بارتكاب جرائم السرقة الخاصة بتلك الأبراج، وأضافوا بأنهم قاموا بسرقة المضبوطات من ناحية الكرابة بإدفو، كما اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقات أخرى، كان قد تحرر بها محاضر شرطية بمركز إدفو، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.