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مدرس ثانوى بالشرقية يكسر إشارة مرور ويصدم أمين شرطة ويصيبه بجرح فى الرأس

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مدرس ثانوى بالشرقية يكسر إشارة مرور ويصدم أمين شرطة ويصيبه بجرح فى الرأس مدرس ثانوى بالشرقية يكسر إشارة مرور ويصدم أمين شرطة ويصيبه بجرح فى الرأس
أصيب أمين شرطة من قوة مباحث مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، مساء أمس الأحد، بجرح فى الرأس ومنطقة الصدر وكدمات متفرقة بجميع أجزاء الجسم، على خلفية قيام مدرس ثانوى بكسر إشارة مرور والاصطدام به أثناء وقوفه بالخدمة بشارع عبدالمنعم رياض بمدينة بلبيس، وتم نقل أمين الشرطة لمستشفى الغندور.

تلقي اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد محمود إبراهيم، مأمورمركز بلبيس بالواقعة، وبانتقال الملازم أول أشرف عبدالمجيد، تبين استقلال "كارم.م.ع" مدرس ثانوى ومقيم مدينة العاشر من رمضان سيارته التى تحمل رقم 182 "ف ط ع" ملاكى القاهرة، كسر إشارة المرور بشارع عبدالمنعم رياض، واصطدم بـ"معتز.ف.ن" أمين شرطة من قوة مركز بلبيس، أثناء وقوفه بالخدمة مما أصابه بجرح بالرأس ومنطقة الصدر وكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم.

تم نقل أمين الشرطة المصاب لمستشفى الغندور، وتحرر المحضر رقم 31215 جنح بلبيس وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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مصر 365