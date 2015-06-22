اليوم.. الاستئناف على براءة ضابط متهم بسرقة سيارة فى مصر القديمة

تنظر دائرة مستأنف مصر القديمة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الاثنين، أولى جلسات الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم براءة ضابط الشرطة "ر.ع"، من تهمة سرقة سيارة فى مصر القديمة.

تعود تفاصيل القضية عندما داهمت قوات الأمن منزل تاجر سلاح ولم تعثر على شىء، لكنهم وجدوا سيارة bmwأمام مسكنه، وبسؤاله قال إنها ملك ضابط شرطة يدعى "أ.أ"، وباستدعائه أقر بأنها ملك صديقه "ر.أ" ضابط شرطة، الذى طلب منه أن يركنها لديه،حتى ينتهى من إجراءاتها الرسمية.

وبسؤال طارق بهجت وكيل نيابة مصر القديمة للضابط الثانى أكد أنها سيارته واشتراها من أحد المواطنين فى 2013، وسدد 80 ألف جنيه من إجمالى ثمنها وهو 160 ألف جنيه، ولم يستطع التواصل مع هذا الشخص، ولم يتحصل منه على أى أوراق، وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الوراق، فأمرت النيابة بحجز المتهمين لحين ورود التحريات.

يذكر أن نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار تامر العربى، أمرت بحبس ضابطى شرطة وتاجر سلاح، فى اتهامهما بسرقة سيارة bmw.، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبسهما 15 يوما، ثم استأنفا على القرار، إلا أن القاضى رفض، ثم تم إحالة أوراقهما لمكتب النائب العام.

وكان المستشار طارق أبو زايد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أحال الضابط "ر.ع" للمحاكمة، وأخلى سبيل الضابط الآخر "أ.م"، والتاجر "س.ح" بضمان محل إقامتهما فى القضية رقم 3034 لسنة 2015 المتهمين فيها بسرقة سيارة bmw، وبرأت دائرة جنح مصر القديمة بمحكمة جنوب القاهرة، ضابط الشرطة "ر.ع"، من تهمة سرقة سيارة فى مصر القديمة.