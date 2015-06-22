ضبط مطلوب أمنيا و26 مشتبها به فى حملات للشرطة بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء، فجر اليوم الإثنين، فى بيان لها توجيهها حملة أمنية مكبرة شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى مدعومة بمجموعات من الأمن المركزى وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى بالاشتراك مع القوات المسلحة، بدائرة قسم شرطة أول العريش.

تم تمشيط حى العبور وتمشيط جميع المزارع والمناطق السكنية به وأسفرت عن ضبط " م ح ع ح "، والمطلوب لإدارة الأمن الوطنى، والمنتمى لعناصر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر المتطرفة ومن المحرضين على تنظيم المسيرات وأعمال العنف ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت العسكرية، وجار عرضه على الأمن الوطنى واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وعرضه على النيابة العامة

>كما تم ضبط 26 فردا مشتبها به منهم 2 محكوم عليهما فى جنح الحبس الجزئى.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمائن (صدر حيطان ، النسيلة ، التمد ، النقب) بالمنطقة الجنوبية من فحص 49 حالة اشتباه من خلال فحص السيارات المارة، تم فحصهم وصرفهم .

وفى مجال تنفيذ الأحكام ، تم ضبط 38 محكوما عليه بينهم محكوم عليه حضر من تلقاء نفسه " ص ج ص ا"، مواليد 11/5/1967 موظف بالأحوال المدنية بالشيخ زويد ومقيم قرية عاطف السادات دائرة قسم شرطة أول العريش فى القضية رقم 125 لسنة 2013 جنايات قسم شرطة ثان العريش (تزوير) المقيدة برقم 590 لسنة 2013 كلى شمال سيناء حصر رقم 83 لسنة 2015، والمحكوم عليه فيها غيابيا بالسجن المشدد 3 سنوات بجلسة 2/5/2015م.

كما تم ضبط 20 محكوما عليه فى جنح الحبس الجزئى ، 2 محكوم عليهما في جنح الحبس المستأنف ، (10) محكوم عليهم فى جنح الغرامات الجزئية ، ( 5 ) محكوم عليهم في جنح المخالفات، وإزالة ( 45 ) مخالفة إدارية فورية، وضبط ( 176 ) مخالفة مرورية متنوعة.