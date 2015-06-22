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المرور يضبط 1445 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة

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المرور يضبط 1445 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة المرور يضبط 1445 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء سعيد طعيمة مساعد الوزير للمرور بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية) عدة حملات على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 1445 مخالفة مرورية متنوعة منها تم رصد 104 مخالفات مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 298 مخالفة مرورية بالقاهرة, 266 مخالفة مرورية بالجيزة, 777 مخالفة مرورية بالقليوبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون.

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مصر 365