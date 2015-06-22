4 فوائد تجميلية لزيت السمسم أهمها محاربة التجاعيد وسقوط الشعر

زيت السمسم من الزيوت المهمة فى علم التجميل، حيث أثبت جدارته فى العديد من الوظائف التجميلية والحفاظ على الشعر والبشرة والشباب كتأخير علامات التقدم فى العمر ومحاربة التجاعيد.

وحول ذلك تقدم الدكتورة نهى رشوان، استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، أهم الفوائد لزيت السمسم فى التجميل، وهى:

>1- ينصح بوضعه على البشرة دائمًا وخاصة قبل النوم، فهو يحد من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم فى العمر، لأنه يحتوى على فيتامين "E"الذى يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التى تحافظ على البشرة.

>2- يمكنك وضعه على البشرة كواقٍ من أشعة الشمس.

>3- يحافظ على نضارة ونعومة البشرة، مما يجعلها أكثر حيوية ونشاطا، كما يمكنك دهن الجسم به بعد الاستحمام فهذا يحافظ على حيوية ونعومة الجلد.

>4- وضعه على الشعر يحد من تعرض الشعر للتساقط والضعف، ولذلك ينصح بوضعه على الشعر يوميًا قبل النوم وعند الاستيقاظ يتم غسله، كما أنه يساعد على يحد من تعرضه للتلف وتنعيم الشعر، ويجدد خلايا فروة الرأس.

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