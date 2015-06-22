تعليم الوادى الجديد يحدد 220 درجة لتنسيق الثانوية العامة و150 للفنية

قال صلاح محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد فى تصريح صحفى اليوم الأحد إن اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد حدد درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام والفنى على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسى 2015 / 2016 م، حيث تم تحديد مجموع 220 درجة للقبول بالصف الأول الثانوى العام و150 درجة للقبول بالمدارس الثانوية الصناعية والزراعية والتجارية نظام 3 سنوات.

وأضاف صلاح أن درجات تنسيق الثانوى العام قد تم تحديدها وفقًا لمجموع درجات الناجحين ونسبهم فى الشهادة الإعدادية التى حققت ارتفاعا كبيرا وهو ما تم أخذه فى الاعتبار مع الالتزام بعدد الفصول والمقاعد المتاحة فى الصف الأول الثانوى العام، مؤكدا أنه سيتم إجراء تنسيق داخلى بالمدارس الفنية لمعرفة نسب الإقبال عليها بحيث لا يقل الحد الأدنى عن 150 درجة، كما سيتم تحديد درجات التنسيق لكل مدرسة بما يتناسب مع عدد الفصول الدراسية المتاحة بها.