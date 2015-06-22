تكريم أستاذ بطب المنصورة فى اكتشاف أسلوب جديد لعلاج القدم السكرى

استقبل الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، الدكتور مسعد سليمان الذى حصل على المركز الأول فى البحث الذى قدمه بالمؤتمر الدولى المتعدد التخصصات لعلاج الأوعية الدموية بعنوان "القسطرة التداخلية لإعادة الدورة الدموية لقدم مريض القدم السكرى"، والذى انعقد بمدينة نيس بفرنسا بمشاركة باحثين من 25 دولة أوروبية، واستقلبه الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة باستقباله وتهنئته.

يذكر أنه تم ترشيح 31 بحثا من 25 دولة لتتنافس على جوائز المؤتمر الخمسة وحصل الدكتور مسعد سليمان على المركز الأول، فى حين حصلت إيطاليا على المركز الثانى والصين فى المركز الثالث تلتها بلغاريا فى المركز الرابع ثم المملكة المتحدة فى المركز الخامس والأخير.

وأشار الدكتور مسعد سليمان إلى أن البحث اعتبرته لجنة تقييم الأبحاث بالمؤتمر علاج غير مسبوق عن طريق القسطرة التداخلية وإمكانية توصيل الدم إلى الشرايين إلى القدم كاملة، عن طريق القسطرة، لحماية مريض القدم السكرى من البتر، حيث يعانى أكثر من 10 ملايين مريض بمصر من مرض السكر من مختلف الأعمار، ويعانى نصف هذا العدد من مرض القدم السكرى.

الجدير بالذكر أن الدكتور مسعد سليمان أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب حصل على جائزة الإنجاز العلمى من الولايات المتحدة عام 2001م، كما حصل على المركز الثانى بعرض الحالات الصعبة بمؤتمر روما للأوعية الدموية.

>