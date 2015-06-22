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لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.. التمر هندى ملين مثالى للجهاز الهضمى

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لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.. التمر هندى ملين مثالى للجهاز الهضمى لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.. التمر هندى ملين مثالى للجهاز الهضمى
يعتبر التمر هندى من المشروبات المعروفة منذ القدم كمشروب صحى خاصة فى المناطق الحارة كالهند وشرق آسيا واسمه العلمى Tamarindus indica وهو معروف لدى المصريين كمشروب شعبى يتناوله الصائم عند الإفطار قبل تناول وجبة الإفطار .

يقول الدكتور خالد مصيلحى، أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية بكلية الصيدلة جامعة الدولية: يحتوى التمر الهندى على أحماض منها حمض الليمون وحمض الطرطيريك وحمض الماليك وسترات البوتاسيوم وأملاح معدنية مثل الفوسفور والماغنسيوم والحديد والمنجنيز والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم وغيرها، كما يحتوى التمر الهندى على فيتامين ب 3 وكذلك زيوت طيارة وأهم مركباته جيرانيال وليمونين وكذلك بكتين ودهون ومواد سكرية ونظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف فهو ملين لطيف وينظف جدار الجهاز الهضمى.

وأكد أستاذ ورئيس قسم العقاقير والنباتات الطبية، أن الأحماض الموجودة به تجعله مضادًا للأكسدة فيقوم بتنظيف الدم والكبد من السموم المتراكمة وينشط ويجدد الخلايا كما أن وجود بعض المعادن به يجعله مثاليًا لعلاج الأنيميا لاحتوائه على الحديد كما أن وجود البوتاسيوم ينظم ضربات القلب وينظم ضغط الدم

وأوضح أن الفيتامينات الموجودة به مهمة جدًا لتقوية الأعصاب وتنشيط عمليات الأيض مما يجعله عاملاً مساعدًا لحرق ، كما أن إضافة القرنفل والحبهان له يجعله مشروبًا مثاليًا للجهاز الهضمى والأوعية الدموية، كما أنه يمتاز بقدرته القاتلة للميكروبات والمطهرة للأمعاء.

وأوضح أنه لم تسجل أى حالات مرضية من تناول التمر الهندى ولكن تكمن خطورته على مرضى السكر ليس بسبب التمر الهندى ولكن بسبب السكريات المضافة له أثناء التحضير، كما أن شراءه من مصدر موثوق منه مهم جدًا تفاديًا لحدوث أى حالات تسمم من سوء تخزينه أو ناتج من غشه تجاريًا.

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مصر 365

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