أبحاث طبية تحذر:المنشط الجنسى سيلدنافيل قد يسبب العمى ومشاكل بالقلب

يلجأ الكثير من الرجال إلى تناول الأدوية المنشطة جنسيًا التى تساهم فى علاج الضعف الجنسى وتقوية الانتصاب، خاصةً المنشطات الجنسية التى تحتوى على المادة الفعالة "سيلدنافيل"، ولكن للأسف ترفع هذه العقاقير الكيميائية فرص الإصابة بمشاكل صحية عديدة، ومن أبرزها: الصداع وارتفاع ضغط الدم أو مشاكل بالقلب وأيضًا الغثيان واضطرابات المعدة واحمرار الوجه ومشاكل بالرؤية.

وكشفت أيضًا الأبحاث الطبية التى نشرت ببعض المجلات العلمية الشهيرة مثل دورية "Experimental Eye Research" عن أضرار عديدة للمنشطات الجنسية الكيميائية، حيث أشارت إلى أن العقاقير المحتوية على مادة "سيلدنافيل" ترفع على المدى البعيد فرص الإصابة بالعمى وخاصة حال امتلاك الأشخاص لبعض الجينات التى تحفز ذلك.

كما يساهم القرص الأزرق فى رفع فرص الإصابة بسرطان الجلد حسب بعض الدراسات الطبية الحديثة والتى نشرت بالدورية العلمية "JAMA Internal Medicine" ، كما أن هناك فئة من المرضى ممنوعون من تناول عقار السيلدنافيل، وهم المصابون بمشاكل النزيف والذبحة الصدرية وأمراض الكلى ومشاكل الكبد والمرضى المصابون من قبل بالأزمات القلبية أو السكتة الدماغية.

ورغم هذه الأضرار أكد الباحثون أنهم ما زالوا بحاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات قبل الاعتماد على هذه النتائج بشكل نهائى، ومن الممكن أن يتناولها الأشخاص المصابين بالضعف الجنسى ولكن تحت إشراف الطبيب وبجرعات محددة.