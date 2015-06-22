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التوت والعنب يساعدان الجسم على حرق السعرات الحرارية والدهون

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التوت والعنب يساعدان الجسم على حرق السعرات الحرارية والدهون التوت والعنب يساعدان الجسم على حرق السعرات الحرارية والدهون
أثبتت دراسة علمية حديثة أن التوت والعنب وغيرهما من الفواكه التى تحتوى على مركب الـ"ريسفيراترول" تحول الزائدة غير الصحية "الدهون البيضاء" إلى "الدهون البنية" التى تحرق من قبل الجسم بسهولة.

وأوضح الباحثون أن هذا البحث الجديد يؤدى إلى طرق واستراتيجيات جديدة للوقاية والعلاج من السمنة. ولتأكيد نتائج الدراسة، قام علماء من جامعة ولاية واشنطن، بتحليل دراسات على الفئران التى تم تغذيتها على نظام غذائى عالى الدهون، وتناولوا التوت والعنب بمقدار 100 جرام يوميًا.

ووجد الباحثون أن الفئران انخفض وزنها بنحو 40 فى المئة، بالمقارنة بمن يتناولون كمية أقل من العنب والتوت.
>وأشار الباحثون فى معرض أبحاثهم أن الريسفيراترول هى مادة البوليفينول، وهو نوع من مضادات الأكسدة الموجودة فى معظم الفواكه. وأضافوا أن الريسفيراترول يقوم بتحويل الدهون البيضاء الزائدة إلى دهون بنية عن طريق تفعيل إنزيم يدعى “AMPK”، الذى ينظم استقلاب الطاقة فى الجسم.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.
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مصر 365

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