لمريض الكلى: ابعد عن السهر والتدخين والكافيين تحمى نفسك من المضاعفات

يعانى مرضى الكلى، من مشاكل تؤثر على صحتهم، وينتج عنها بعض المضاعفات، التى تؤثر على أجهزة الجسم.>وهذا ما يوضحه الدكتور بدوى لبيب، أستاذ أمراض الكلى، أن من أهم العوامل التى تساعد فى علاج أمراض الكلى الابتعاد عن بعض الممنوعات والتى تعد من الطرق الوقائية، فمن الضرورى تجنب الأملاح والمشروبات الغنية بالكافيين واللحوم والفطائر والسهر والتدخين، وبعض الأدوية والأعشاب المجهولة المصدر، لما لها من تأثير سلبى على الكلى وتتسبب فى إجهادها وتحدث بعض المضاعفات، لافتًا إلى أنه خلال شهر رمضان يتم اتباع بعض العادات الخاطئة كوجود اضطراب فى ساعات النوم وخلل فى تناول الأطعمة كتناول الأكلات المسبكة والحارة والتى تحتوى على الأملاح كالمخللات.

ويتابع د. بدوى لبيب أنه من الضرورى على مريض الكلى الاكتفاء بالمشروبات الدافئة، حتى تعود محتويات الدم إلى الطبيعى بشكل تدريجى، والإكثار من الخضروات والفاكهة وشرب الماء بكميات كبيرة لتنقية الكلى وتنظيفها.

ويتابع أستاذ أمراض الكلى أنه عند شعور مريض الكلى بأى مضاعفات من الضرورى استشارة الطبيب المختص وتلقى العلاج المناسب للحالة.

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