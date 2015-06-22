لو مدمن كافيين.. عشان تتجنب الصداع بعد الإفطار اشرب شاى أو قهوة "بالعقل"

الصداع من الأعراض التى يعانى منها الكثيرون بعد الإفطار خلال شهر رمضان، خاصة الأشخاص الذين يعتادون على شرب كميات كبيرة من الكافيين ويرجع ذلك لقلة كمية الكافيين والمواد السكرية والنيكوتين فى الدم.

يقول الدكتور مدحت ثابت، استشارى أمراض المخ والأعصاب، إن هناك بعض العوامل التى يفعلها البعض خلال شهر رمضان تساعد على الإصابة بالصداع، منها تناول الأكلات بكميات كبيرة وعدم تنظيم ساعات النوم ووجود خلل فى الساعة البيولوجية بالجسم، وبالنسبة لمدمنى السكريات والمشروبات التى تحتوى على الكافيين فإن نقصها يسبب خللاً فى المخ ينتج عنه الإصابة بالصداع.

ويوصى د. مدحت ثابت ببعض النصائح لتجنب الصداع بعد الإفطار خلال شهر رمضان، بتناول الأكلات بكميات محددة وتنظيم وجبات الطعام، أما بالنسبة للأشخاص محبى السكريات والكافيين يجب تناولهم هذه الأكلات والمشروبات بكميات "معقولة".

ويضيف أنه لتجنب الصداع يجب بعد الإفطار تناول بعض المشروبات التى تحتوى على الكافيين كالشاى والقهوة، بكميات معقولة لرفع نسبة الكافيين فى الدم، كما يجب تناول بعض الأكلات التى تحتوى على السكريات كالتمر والإكثار من السوائل كالكركدية وغيرها من المشروبات، وضرورة النوم أطول فترة ممكنة، وتنظيم الوجبات.