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الجيش الليبى: توقيف عنصرين من تنظيم "داعش" بمدينة درنة

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الجيش الليبى: توقيف عنصرين من تنظيم "داعش" بمدينة درنة الجيش الليبى: توقيف عنصرين من تنظيم "داعش" بمدينة درنة
ألقت الكتيبة 202 التابعة لقوات "الجيش الليبى" بمنطقة مرتوبة "25 كم شرق مدينة درنة"، الليلة القبض على شخصين تابعين لما بات يعرف بـ”تنظيم الدولة الإسلامية” بدرنة.

وقال مصدر عسكرى، مساء الأحد، إن أفراد الكتيبة قبضوا على شخصين غير ليبيين ينتميان لتنظيم الدولة أثناء عملية التمشيط التى قاموا بها اليوم لساحة المعارك التى اندلعت أمس بالقرب من منطقة الفتائح، حيثُ كانوا تائهين فى الأودية المحيطة بالمنطقة.

وأضاف المصدر، أنه تم إيداع المذكورين فى السجن الخاص بالكتيبة، مشيرًا إلى أن إحداهما يجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية وإما الآخر فضل السكوت وعدم التحدث مع المحققين الذين حاولوا استجوابه.
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