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مقتل حوثياً فى هجوم للمقاومة الشعبية بوسط اليمن

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مقتل حوثياً فى هجوم للمقاومة الشعبية بوسط اليمن مقتل حوثياً فى هجوم للمقاومة الشعبية بوسط اليمن
قتل مسلحا حوثياً، فى وقت مبكّر اليوم الاثنين، جراء مواجهات عنيفة اندلعت بين الحوثيين وأفراد المقاومة الشعبية فى مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر قبلية لوكالة الأنباء الألمانية، إن مواجهات مسلحة عنيفة اندلعت مساء الاحد واستمرت حتى وقت مبكّر اليوم بين الحوثيين بدعم من القوات الموالية للرئيس السابق على صالح من جهة، وأفراد المقاومة الشعبية المدعومة بالقبائل من جهة اخرى فى منطقة الزوب بقيفة رداع.

و أكدت، ان المواجهات أسفرت عن مقتل مسلحا حوثيا وإصابة آخرين الى جانب مقتل أربعة من افراد المقاومة الشعبية.

وأوضحت المصادر، أن افراد المقاومة شنوا هجوما على منطقة الزوب التى كان يسيطر عليها الحوثيون، مشيرة إلى ان افراد المقاومة استطاعوا فرض سيطرتهم عليها عقب ذلك الهجوم.

وقالت، إن افراد المقاومة التى تدعمهم قوات التحالف بقيادة أكدوا استمرارهم بالهجوم على مواقع الحوثيين بقيفة رداع "لتطهيرها" منهم.

وشن افراد المقاومة فى مدينة رداع هجوما مسلحا على الحوثيين خلال الأسابيع الماضية، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
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