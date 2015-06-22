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"التطوير الحضرى": إنهاء إنشاء أول سوق يعمل بالطاقة الشمسية أغسطس المقبل

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"التطوير الحضرى": إنهاء إنشاء أول سوق يعمل بالطاقة الشمسية أغسطس المقبل "التطوير الحضرى": إنهاء إنشاء أول سوق يعمل بالطاقة الشمسية أغسطس المقبل
قال الدكتور شريف الجوهرى، مدير الدعم الفنى بوزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، إنه من المقرر أن تنتهى الوزارة من أعمال تطوير سوق الزاوية الحمراء فى شهر أغسطس المقبل، والذى تبلغ مساحته أكثر من 4 آلاف فدان ويتسع إلى 420 باكية للباعة.

وأضاف الجوهرى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذا السوق يعد أول سوق مصرى يعمل بالطاقة الشمسية، حيث تم بناء محطة لتوليد كهرباء بالطاقة الشمسية وتتمكن من أن تنتج ما يقرب من 90 كيلو وات، لافتا إلى أن إجمالى تكلفة إنشاء هذا السوق تصل إلى 30 مليون جنيه.

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