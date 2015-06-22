"مستقبل وطن" يعلن انضمام طارق السيد لاعب الزمالك السابق لمرشحيه بالمنيا

أعلن حزب مستقبل وطن انضمام لاعب منتخب مصر ونادى الزمالك السابق طارق السيد لقائمة مرشحيه بانتخابات البرلمان المقبل على المقاعد الفردية.

ومن جانبه، قال أبو الوفا فايز أمين المجالس النيابية والمحلية فى الحزب، إن اللاعب طارق السيد سوف يخوض الانتخابات البرلمانية كمرشح للحزب عن دائرة بنى مزار محافظة المنيا، مضيفاً "الحزب يخوض الانتخابات البرلمانية فى هذه الدائرة على مقعدين من إجمالى 4 مقاعد".

وأضاف فايز أمين المجالس النيابية والمحلية فى بيان له، أن محافظة المنيا مليئة بالمشكلات والحزب لديه رؤية شاملة لحلها من خلال العمل فى عدة مستويات، لافتا إلى أن الدفع بمرشحين له من الشباب قد يساهم فى التعامل مع هذه المشكلات.

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