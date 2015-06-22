أخبار عاجلة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
إدراج المنطقة السكنية بأبيدوس ضمن خطة "الإسكان" لتطوير العشوائيات -
بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "علي عبد العال" من مسقط رأسه بأسيوط -
برلسكوني يمثل أمام القضاء في يوليو في قضية "البونغا بونغا" -
الجيش الكويتي ينفي اختراق إحدى طائراته المجال الجوي العراقي -
بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار -
8 الصبح - حلقة عن الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 5-4-2017 -
وفاة زوجة لاعب كرة شهير صباح اليوم وآخر صوره معها ومع طفلتهما وماذا قال لها قبل وفاتها بدقائق -
إعلان شروط الحصول على شقق بالإسماعيلية الجديدة في نوفمبر المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"مستقبل وطن" يعلن انضمام طارق السيد لاعب الزمالك السابق لمرشحيه بالمنيا

Google+ Print
"مستقبل وطن" يعلن انضمام طارق السيد لاعب الزمالك السابق لمرشحيه بالمنيا "مستقبل وطن" يعلن انضمام طارق السيد لاعب الزمالك السابق لمرشحيه بالمنيا
أعلن حزب مستقبل وطن انضمام لاعب منتخب ونادى الزمالك السابق طارق السيد لقائمة مرشحيه بانتخابات البرلمان المقبل على المقاعد الفردية.

ومن جانبه، قال أبو الوفا فايز أمين المجالس النيابية والمحلية فى الحزب، إن اللاعب طارق السيد سوف يخوض الانتخابات البرلمانية كمرشح للحزب عن دائرة بنى مزار محافظة المنيا، مضيفاً "الحزب يخوض الانتخابات البرلمانية فى هذه الدائرة على مقعدين من إجمالى 4 مقاعد".

وأضاف فايز أمين المجالس النيابية والمحلية فى بيان له، أن محافظة المنيا مليئة بالمشكلات والحزب لديه رؤية شاملة لحلها من خلال العمل فى عدة مستويات، لافتا إلى أن الدفع بمرشحين له من الشباب قد يساهم فى التعامل مع هذه المشكلات.


>مستقبل وطن يوزع وجبات غذائية على الكمائن فى البحر الأحمر طوال رمضان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الزمالك لمباراة الشرقية وأبرز أخبار الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الزمالك لمباراة الشرقية وأبرز أخبار الفريق