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المؤتمر: قائمة من شباب الحزب مستعدون للمشاركة فى تنظيم افتتاح قناة السويس

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المؤتمر: قائمة من شباب الحزب مستعدون للمشاركة فى تنظيم افتتاح قناة السويس المؤتمر: قائمة من شباب الحزب مستعدون للمشاركة فى تنظيم افتتاح قناة السويس
أكد الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب يدعم احتفالية افتتاح قناة السويس ومستعد للمشاركة بدعمها حال طلب الدولة المساندة من الأحزاب، لافتًا إلى أن الحزب يُعد قوائم من شبابه للتقدم بها لوزارة الشباب حال الاحتياج لهم فى تنظيم الاحتفالية.

وأشار صميدة لـ"اليوم السابع"، أن الحزب لا يريد التقدم بأى مقترحات بشأن شكل الاحتفالية حتى لا يربك القائمين عليها أكثر، خاصة أن الحزب يدرك أن الدولة جهزت برنامج الاحتفالية بشكل كامل ولا داع لوضع مقترحات من الأحزاب بشأنها.


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