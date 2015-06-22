إصلاح الجماعة الإسلامية: النجاح السياسى للدولة أفقد تنظيم الإخوان توازنه

قال عوض الحطاب، القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إن التنظيم يحرض دائما على التظاهر فى رمضان وإيهام أنصاره أن ما يحدث لهم هى حرب على الإسلام، لافتا إلى أن الجماعة تستغل كل مناسبة دينية لتعكير صفو المصريين، لافتا إلى أن النجاح السياسى للدولة أفقد التنظيم توازنه خاصة بعد أحكام الإعدامات لقادتهم.

وأضاف الحطاب لـ"اليوم السابع" أن الإخوان ليس أمامهم سوى التصعيد وهذا يعد انتحارا سياسيا للتنظيم، أو الاعتراف بأخطائهم فى حق الوطن وهذا يعد بعيد المنال لأن الأمر ليس بأيديهم، ولكن بأيدى المخابرات الأجنبية التى تحركهم.

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