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ساركوزى: المغرب "حلقة قوية" فى العالم العربى

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ساركوزى: المغرب "حلقة قوية" فى العالم العربى ساركوزى: المغرب "حلقة قوية" فى العالم العربى
أشاد الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى بالاستقرار الذى يعيشه المغرب، معتبرا المملكة "حلقة قوية" فى العالم العربى، وذلك فى كلمة القاها خلال مهرجان فى الدار البيضاء.

ويقوم ساركوزى، رئيس حزب الجمهوريين، بزيارة إلى المغرب تستمر يومين وتتخللها لقاءات على اعلى المستويات كما لو كان لا يزال رئيسا لفرنسا، اذ انه سيلتقى الاثنين ثلاثة وزراء يشغلون حقائب سيادية الخارجية والداخلية والعدل قبل ان يلتقى رئيس ثم يتوج زيارته باستقبال الملك محمد السادس له.

وقال ساركوزى فى افتتاح اجتماع للفرع المحلى لحزبه فى الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، "لقد قلت للملك انه بالنسبة إلى لم يكن بإمكانى ان ابدأ زيارتى للجمهوريين فى المغرب العربى إلا من المغرب".
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