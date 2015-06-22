أخبار عاجلة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
إدراج المنطقة السكنية بأبيدوس ضمن خطة "الإسكان" لتطوير العشوائيات -
بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "علي عبد العال" من مسقط رأسه بأسيوط -
برلسكوني يمثل أمام القضاء في يوليو في قضية "البونغا بونغا" -
الجيش الكويتي ينفي اختراق إحدى طائراته المجال الجوي العراقي -
بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار -
8 الصبح - حلقة عن الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 5-4-2017 -
وفاة زوجة لاعب كرة شهير صباح اليوم وآخر صوره معها ومع طفلتهما وماذا قال لها قبل وفاتها بدقائق -
إعلان شروط الحصول على شقق بالإسماعيلية الجديدة في نوفمبر المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

رحيل الشاعر السوري عمر الفرا

Google+ Print
رحيل الشاعر السوري عمر الفرا رحيل الشاعر السوري عمر الفرا

الأحد 21-06-2015 23:44

غيّب الموت اليوم الشاعر السوري عمر الفرا عن عمر يناهز الـ 66 عاماً، إثر تعرّضه لذبحة قلبية، وسيتم تشييع جثمان الراحل يوم الأثنين في دمشق، حيث عاش آخر أيام حياته.

ولد عمر الفرا في مدينة تدمر السورية عام 1949، وبدأ كتابة الشعر الشعبي في الثالثة عشرة من عمره.

وانتقل الشاعر إلى حمص ليزاول مهنة التدريس التي استمر بها لمدة 17 عاماً، وتفرّغ بعدها إلى كتابة الشعر.

وقد اشتهر الشاعر بطريقة إلقائه المميزة للشعر ، ومن أبرز أعماله: ديوان "قصة حمدة" التي اشتهر من خلالها، وأصبحت هذه القصيدة التي تتكلم عن فتاة بدوية انتحرت بعدما أُجبرت على الزواج من ابن عمها، رمزا للشاعر عمر الفرا.
ومن أعماله أيضاً: "الأرض إلنا"، و"حديث الهيل"، و"كل ليلة"، "الغريب"، و"رجال الله"، و"عرار"، و"الياسمينة"، و"عرس الجنوب"، و"قصيدة وطن".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي