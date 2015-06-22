رحيل الشاعر السوري عمر الفرا

غيّب الموت اليوم الشاعر السوري عمر الفرا عن عمر يناهز الـ 66 عاماً، إثر تعرّضه لذبحة قلبية، وسيتم تشييع جثمان الراحل يوم الأثنين في دمشق، حيث عاش آخر أيام حياته.

ولد عمر الفرا في مدينة تدمر السورية عام 1949، وبدأ كتابة الشعر الشعبي في الثالثة عشرة من عمره.

وانتقل الشاعر إلى حمص ليزاول مهنة التدريس التي استمر بها لمدة 17 عاماً، وتفرّغ بعدها إلى كتابة الشعر.

وقد اشتهر الشاعر بطريقة إلقائه المميزة للشعر ، ومن أبرز أعماله: ديوان "قصة حمدة" التي اشتهر من خلالها، وأصبحت هذه القصيدة التي تتكلم عن فتاة بدوية انتحرت بعدما أُجبرت على الزواج من ابن عمها، رمزا للشاعر عمر الفرا.

ومن أعماله أيضاً: "الأرض إلنا"، و"حديث الهيل"، و"كل ليلة"، "الغريب"، و"رجال الله"، و"عرار"، و"الياسمينة"، و"عرس الجنوب"، و"قصيدة وطن".

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