صمود: "الأميرة فوز" تواجه العديد من الأشخاص في ليلة عيد ميلادها

تستعد الفنانة صمود لبدء بروفات مسرحية الأطفال "الأميرة فوز"، تأليف فاطمة العامر ومن اخراج علي العلي ، التي من المفترض أن تبدأ عروضها خلال عيد الفطر المقبل، على خشبة مسرحية تنمية المجتمع في منطقة بيان.

وقالت صمود : "إن قصة المسرحية تعتبر عالمية، لكنّ تمّ إضافة العديد من اللمسات الخليجية التي تناسب بيئتنا وعاداتنا وتقاليدنا، حيث تدور الأحداث عندما ستبدأ في ليلة عيد ميلاد الأميرة فوز، والذي تدور تفاصيلها داخل القصر الذي تعيش فيه، لكنها وفي تلك الليلة ستواجه مجموعة من الأشخاص ممن سيحاولون الانقلاب على سلطة والداها الملك، لكن وبفضل وعيها تقف في وجههم بإطار تربوي كوميدي استعراضي تحت مفهوم أن يرضى المرء بما هو مقسوم له.

مسرحية الأطفال "الأميرة فوز" من بطولة يعقوب عبدالله إلى جانب حسين المهدي، وسعودة، ولولوة الملا، وسعود بوعبيد، وعبدالله السيف إلى جانب الطفلين شاهين وعلاوي .

والجدير بالذكر أن صمود يعرض عليها حالياً مسلسل "ذاكرةمن ورق" تأليف عادل الجابري وإخراج علي العلي، وكذلك مسلسل "أمنا رويحة الجنة" إخراج محمد القفاص، بطولة سعاد عبدالله، وخالد البريكي، وفاطمة الصفي، وحمد اشكناني، ولمياء طارق، ومرام هنادي، والكندري، وبشار الشطي، وعلي كاكولي، و شيلاء سبت.

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