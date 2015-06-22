دايفيد بيكهام يعايد والده بطريقة مميزة

وجه النجم العالمي David Beckham معايدة مميزة لوالده David Edward Allen Beckham بمناسبة عيد الأب، وهي عبارة عن صورة نشرها عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، تحت عنوان "هدية عيد الأب المثالية".

Beckham البالغ من العمر 40 عاماً، والذي يثبت مراراً أنه والد مثالي، نشر صورة قديمة تجمعه بوالده، وشكره على الدعم الذي قدمه له طوال السنوات الماضية، كما تمنى أن يستمتع جميع الآباء حول العالم بهذا اليوم المميز.

لاقت هذه الصورة إعجاب الآلاف من معجبي ومحبي نجم كرة القدم، وإنهالت عليها التعليقات والتمنيات لهما بدوام الصحة والنجاح.

هذا ونشر David صورة الهدية البسيطة التي تلقاها من أطفاله الأربعة Harper و Brooklyn Joseph و Romeo James و Cruz David، وهي سوار مصنوع من أحجار صغيرة نقشت عليها أحرف كلمة Daddy.

في أسبوع الطفل... تعرفوا إلى أشهر أطفال المشاهير