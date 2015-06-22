اشتباكات عنيفة فى تعز وطيران التحالف يقصف مواقع الحوثيين فى عدن

أفاد سكان محليون، فى وقت مبكر من اليوم الاثنين، أن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت فى عدة مناطق بين المسلحين الحوثيين وأفراد المقاومة الشعبية بمحافظة تعز وسط اليمن.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، إن اشتباكات عنيفة اندلعت فى حى الروضة والإخوة والجمهورى، وأن قصفا عنيفا بالدبابات شنه الحوثيون بدعم من القوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح على تلك الأحياء إلى جانب منطقة عصيفرة وكلابة والستين.

وبحسب المصادر، فإن القصف الذى شنه الحوثيون وقوات صالح على الأحياء السكنية أدى إلى سقوط جرحى من المدنيين دون التأكد من أعدادهم جراء استمرار القصف والمواجهات المسلحة.