أخبار عاجلة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
إدراج المنطقة السكنية بأبيدوس ضمن خطة "الإسكان" لتطوير العشوائيات -
بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "علي عبد العال" من مسقط رأسه بأسيوط -
برلسكوني يمثل أمام القضاء في يوليو في قضية "البونغا بونغا" -
الجيش الكويتي ينفي اختراق إحدى طائراته المجال الجوي العراقي -
بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار -
8 الصبح - حلقة عن الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 5-4-2017 -
وفاة زوجة لاعب كرة شهير صباح اليوم وآخر صوره معها ومع طفلتهما وماذا قال لها قبل وفاتها بدقائق -
إعلان شروط الحصول على شقق بالإسماعيلية الجديدة في نوفمبر المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اشتباكات عنيفة فى تعز وطيران التحالف يقصف مواقع الحوثيين فى عدن

Google+ Print
اشتباكات عنيفة فى تعز وطيران التحالف يقصف مواقع الحوثيين فى عدن اشتباكات عنيفة فى تعز وطيران التحالف يقصف مواقع الحوثيين فى عدن
أفاد سكان محليون، فى وقت مبكر من اليوم الاثنين، أن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت فى عدة مناطق بين المسلحين الحوثيين وأفراد المقاومة الشعبية بمحافظة تعز وسط اليمن.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، إن اشتباكات عنيفة اندلعت فى حى الروضة والإخوة والجمهورى، وأن قصفا عنيفا بالدبابات شنه الحوثيون بدعم من القوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح على تلك الأحياء إلى جانب منطقة عصيفرة وكلابة والستين.

وبحسب المصادر، فإن القصف الذى شنه الحوثيون وقوات صالح على الأحياء السكنية أدى إلى سقوط جرحى من المدنيين دون التأكد من أعدادهم جراء استمرار القصف والمواجهات المسلحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365