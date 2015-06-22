الداخلية التونسية: ضبط 7 عناصر تكفيرية خلال محاولتهم التسلل إلى ليبيا

تمكنت الوحدات الحدودية بإقليم الحرس الوطنى بولاية "مدنين" التونسية، من ضبط خلية تتكون من 7 أشخاص من ذوى الفكر التكفيرى، خلال محاولتهم التسلل إلى القطر الليبى للالتحاق بالمجموعات الإرهابية الناشطة هناك.

وذكرت الداخلية التونسية، فى بيان لها اليوم، أنه تم إحالة المجموعة المذكورة على الوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الإرهاب للحرس الوطنى بالعوينة، وذلك قبل إحالتهم إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

>