«مثلث الهلاك».. ملتقى توعوي بالأحساء

برعاية محافظ الأحساء صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، نظمت مديرية الشؤون الصحية بالأحساء، ممثلة في إدارة التوعية الدينية، ومستشفى الأمير سعود بن جلوي، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمبرز، الملتقى الثامن على مستوى المملكة بعنوان "مثلث الهلاك"، وذلك يوم الجمعة الماضي بمجمع العثيم التجاري، افتتحها مساعد مدير الشؤون الصحية المالي والإداري عبدالحميد بن عبدالله العمير.

وتهدف هذه الفعالية الى نشر الثقافة والوعي لدى أبناء المجتمع حول خطورة اتباع أضلاع مثلث الهلاك (تدخين، قيادة متهورة، مخدرات)، ووضع الحلول والتوصيات التي تسهم في علاج من وقع فيها.