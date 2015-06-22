أخبار عاجلة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
إدراج المنطقة السكنية بأبيدوس ضمن خطة "الإسكان" لتطوير العشوائيات -
بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "علي عبد العال" من مسقط رأسه بأسيوط -
برلسكوني يمثل أمام القضاء في يوليو في قضية "البونغا بونغا" -
الجيش الكويتي ينفي اختراق إحدى طائراته المجال الجوي العراقي -
بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار -
8 الصبح - حلقة عن الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 5-4-2017 -
وفاة زوجة لاعب كرة شهير صباح اليوم وآخر صوره معها ومع طفلتهما وماذا قال لها قبل وفاتها بدقائق -
إعلان شروط الحصول على شقق بالإسماعيلية الجديدة في نوفمبر المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«مثلث الهلاك».. ملتقى توعوي بالأحساء

Google+ Print
«مثلث الهلاك».. ملتقى توعوي بالأحساء «مثلث الهلاك».. ملتقى توعوي بالأحساء

    برعاية محافظ الأحساء صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود، نظمت مديرية الشؤون الصحية بالأحساء، ممثلة في إدارة التوعية الدينية، ومستشفى الأمير سعود بن جلوي، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمبرز، الملتقى الثامن على مستوى المملكة بعنوان "مثلث الهلاك"، وذلك يوم الجمعة الماضي بمجمع العثيم التجاري، افتتحها مساعد مدير الشؤون الصحية المالي والإداري عبدالحميد بن عبدالله العمير.

وتهدف هذه الفعالية الى نشر الثقافة والوعي لدى أبناء المجتمع حول خطورة اتباع أضلاع مثلث الهلاك (تدخين، قيادة متهورة، مخدرات)، ووضع الحلول والتوصيات التي تسهم في علاج من وقع فيها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية