أمانة الرياض تداهم مواقع الجائلين الأجانب

ضبطت فرق أمانة منطقة الرياض الرقابية الجمعة لحوماً مجهولة المصدر ودجاج حي يتم بيعه في الشوارع والطرقات بواسطة عدد من الباعة الجائلين الأجانب، حيث تم اتلافها على الفور وفق الأنظمة المتبعة. وأخلت الفرق الرقابية أثناء جولاتها التفتيشية أكثر من 6 مواقع عشوائية، وصادرت أكثر من 1200 كيس بصل وبطاطس، إضافة الى مصادرة مركبتين من نوع دينا تحتوي على خضار وفواكه، و12 عربة كانت تستخدم في البيع العشوائي، سلمت جميع المصادرات للجمعيات الخيرية. وشارك في الحملة الرقابية الشاملة كل من الإدارة العامة للراحة والسلامة ممثلة بوحدة دوريات الامانة وإلادارة العامة للنظافة وقوة المهمات الأمنية بالإدارة العامة المجاهدين. وتواصل الأمانة وبتوجيهات م. إبراهيم السلطان أمين منطقة الرياض جولاتها الرقابية في شهر رمضان على كافة مواقع الباعة الجائلين الأجانب في الشوارع والطرقات للحد من المخالفات الصحية وحمايةً لسكان العاصمة.