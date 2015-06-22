«تحلية المياه» تشغل أربع محطات في مراكز جنوب الطائف

شرعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في تشغيل 4 محطات أشياب مياه محلاة جديدة في مراكز الطائف، سيتم من خلالها توفير اكثر من 10 آلاف متر مكعب من مياه الشرب للاهالي في جنوب الطائف، وشملت سديرة بواقع 3256 متر مكعب من المياه يومياً، وشقصان 1860، وقياء والغزائل 2790 لكل محطة، بما يدعم احتياجات الاهالي بالمواقع المحيطة بهذه المحطات خصوصا أن هناك عددا من القرى سيستفيد من هذا المشروع.

وشغلت المؤسسة خزان الشهداء بمحافظ الطائف بسعة 50 ألف متر مكعب، الذي يغذي أهالي محافظة الطائف، ضمن مشروع نظام نقل المياه إلى الطائف - الباحة البالغ تكلفته 238 مليون دولار، وبطول 214 كيلومترا من محطات التحلية بالشعيبة مرورا بمحافظة الطائف، ووصولا إلى منطقة الباحة، وتصل كمية المياه المنتجة إلى 80 ألف متر مكعب، بواقع 40 ألف متر مكعب مخصصة لمحافظة الطائف، و40 ألف متر مكعب لمنطقة الباحة، ويتكون من خط أنابيب قطره 40 بوصة، ومحطة ضخ بعردة.

وأكد مدير عام فرع المؤسسة العامة لتحلية المياه بالساحل الغربي المهندس محمد الثبيتي أنه تم تشغيل المشروع في المحطات الأربع فعلياً، مبيناً أن نظام نقل مياه الطائف - الباحة يعد من أكبر وأهم مشاريع المؤسسة ويخدم عددا من المحافظات والقرى من أبرزها: (سديرة، شقصان، قيا، غزايل، عروة، وبعض قرى جنوب محافظة الطائف، المندق، ومنطقة الباحة) ويوفر لها احتياجات الاهالي من المياه المحلاة.