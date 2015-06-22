أخبار عاجلة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
إدراج المنطقة السكنية بأبيدوس ضمن خطة "الإسكان" لتطوير العشوائيات -
بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "علي عبد العال" من مسقط رأسه بأسيوط -
برلسكوني يمثل أمام القضاء في يوليو في قضية "البونغا بونغا" -
الجيش الكويتي ينفي اختراق إحدى طائراته المجال الجوي العراقي -
بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار -
8 الصبح - حلقة عن الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 5-4-2017 -
وفاة زوجة لاعب كرة شهير صباح اليوم وآخر صوره معها ومع طفلتهما وماذا قال لها قبل وفاتها بدقائق -
إعلان شروط الحصول على شقق بالإسماعيلية الجديدة في نوفمبر المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسميا - السباق يُحسم للأفاعي .. إنتر يضم كوندوجبيا

Google+ Print
رسميا - السباق يُحسم للأفاعي .. إنتر يضم كوندوجبيا رسميا - السباق يُحسم للأفاعي .. إنتر يضم كوندوجبيا

فاز نادي إنتر الإيطالي رسميا بسباق التوقيع مع الفرنسي جوفري كوندوجبيا لاعب وسط موناكو.

ميلان كان على أعتاب ضم كوندوجبيا وتواصل بالفعل مع وكيل اللاعب ونادي موناكو قبل دخول "أفاعي إنتر" في اللحظات الأخيرة.

إنتر سبق ميلان الذي تأخر كثيرا كثيرا في المفاوضات. لينجح قطب ميلان الثاني في الفوز ب"النجم الفرنسي المنتظر".

وأعلن إنتر رسميا عبر حسابه الرسمي التعاقد مع كوندوجبيا وإن الفرنسي يستعد للوصول إلى إيطاليا يوم الاثنين لأجراء الفحص الطبي وإتمام الصفقة.

ومن المنتظر إن يدفع إنتر 35 مليون يورو لصالح موناكو في صفقة ضم كوندوجبيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع