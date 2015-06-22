رسميا - السباق يُحسم للأفاعي .. إنتر يضم كوندوجبيا

فاز نادي إنتر الإيطالي رسميا بسباق التوقيع مع الفرنسي جوفري كوندوجبيا لاعب وسط موناكو.

ميلان كان على أعتاب ضم كوندوجبيا وتواصل بالفعل مع وكيل اللاعب ونادي موناكو قبل دخول "أفاعي إنتر" في اللحظات الأخيرة.

إنتر سبق ميلان الذي تأخر كثيرا كثيرا في المفاوضات. لينجح قطب ميلان الثاني في الفوز ب"النجم الفرنسي المنتظر".

وأعلن إنتر رسميا عبر حسابه الرسمي التعاقد مع كوندوجبيا وإن الفرنسي يستعد للوصول إلى إيطاليا يوم الاثنين لأجراء الفحص الطبي وإتمام الصفقة.

ومن المنتظر إن يدفع إنتر 35 مليون يورو لصالح موناكو في صفقة ضم كوندوجبيا.