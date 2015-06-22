انتقالات أوروبا - كوندوجبيا خليفة ألونسو الذي كان يحلم بريال مدريد وانتقم من أرسنال

جيوفري كوندوجبيا الاسم الذي ظفر به إنتر ميلان بعد صراع مع ميلان ومعهما أرسنال الذي كان يستهدفه منذ فترة أطول. لماذا استحق كل ذلك؟

اللاعب صاحب الـ22 عاما والذي يجيد المشاركة كارتكاز وفي مركز الظهير الأيسر، يقترب سعر ضمه من موناكو من 35 مليون يورو، وهو ما دفع أدريانو جالياني المدير التنفيذي لميلان للتصريح "سباق كوندوجبيا انفجر".

من هو كوندوجبيا، وكيف بدأ مشواره؟

كوندوجبيا ولد في بلدة نمور الفرنسية الصغيرة لأبوين من إفريقيا الوسطى، وبدأ مشواره مع الكرة وهو يبلغ 11 عاما منضما لأكاديمية فريق لينس.

وفي أبريل 2010، وقع أول عقد احترافي مع لينس لمدة 4 سنوات وشارك لأول مرة مع الفريق الأول بعدها بخمسة أشهر كبديل أمام ليون.

ولعب كوندوجبيا الموسم التالي في دوري الدرجة الثانية، حيث سجل هدفا كان الأول والوحيد مع لينس.

ففي يوليو 2012، أعلن سيفيليا ضم كوندوجبيا بمقابل لم يتم الكشف عنه. ولكن التقارير أكدت أنه يصل إلى 3 مليون يورو.

لعب كوندوجبيا في إسبانيا موسما واحدا فقط، ولكنه كان كفيلا لجذب أنظار ريال مدريد.

خليفة شابي ألونسو

في أبريل 2013، أعلنت صحيفة "ماركا" المدريدية أن الفريق الملكي استقر على ضم كوندوجبيا ليكون بديلا لشابي ألونسو.

وقتها رفض كوندوجبيا عرضا من يوفنتوس، على أمل الانتقال لريال مدريد.

ولكن ريال مدريد لم يرغب في دفع 20 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي من أجل ضم كوندوجبيا.

في حين أصر سيفيليا على أن يكون رحيل كوندوجبيا مشروطا بدفع الشرط الجزائي. لدرجة أن رئيس النادي خوسيه ماريا ديل نيدو صرح بأن أي محاولة لضم لاعبه سيعتبره بمثابة الهجوم على ناديه.

كوندوجبيا صرح "أفضل من؟ من صغري وأنا أعشق ريال مدريد".

الاهتمام لم يتوقف عند ريال مدريد فقط، فأرسنال ومانشستر يونايتد أرادا ضمه.

في النهاية فاز موناكو بسباق كوندوجبيا لأنه دفع 26 مليون يورو لسيفيليا، ليظفر بعقد يمتد لخمسة مواسم.

شارك كوندوجبيا في 26 مباراة مع موناكو في الموسم الأول مساهما في إنهاء فريق الإمارة الفرنسية الدوري في المركز الثاني والعودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وفي فبراير 2015، عاقب أرسنال على عدم ضمه بافتتاح التسجيل لموناكو في الفوز التاريخي على المدفعجية 3-1 في ملعب الإمارات في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

هدف كوندوجبيا وانتصار موناكو مهد الطريق للفريق الفرنسي للتواجد في ربع نهائي الأبطال قبل أن يخسر ويودع بصعوبة أمام يوفنتوس.

ماذا قدم هذا الموسم؟

كوندوجبيا شارك مع موناكو هذا الموسم في 23 مباراة في الدوري الفرنسي، و8 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفين في الموسم، وصنع هدفا. ومنح زملائه 9 فرص للتسجيل.

صاحب الـ22 عاما كان مميزا في نسبة التمريرات الصحيحة التي وصلت إلى 86%.

نسبة التسديدات أقل بحكم مركزه. لم تتخط الـ39%. فسدد الكرة 27 مرة منهم 7 فقط كانوا بين الثلاث خشبات.

دفاعيا، بلغت نسبة فوزه بالكرة من التدخلات على الخصم 60%. لم يتسبب في أي هدف سكن شباك موناكو، ونال 3 بطاقات صفراء فقط.

فرنسا أم إفريقيا الوسطى؟

شارك كوندوجبيا مع منتخب فرنسا للشباب في مونديال تركيا 2013، حيث شكل ثنائيا رائعا مع بول بوجبا.

وكان الثنائي الأبرز في التتويج بالمونديال بعد الفوز على أوروجواي في النهائي بركلات الترجيح.

وحصل كوندوجبيا على فرصة اللعب مع المنتخب الأول للديوك في أغسطس 2013 حيث شارك في التعادل مع بلجيكا 0-0 في سن الـ20 فقط.

شقيق جيوفري الأكبر "إيفانز" لاعب كرة أيضا، ولكنه يلعب كمهاجم.

إيفانز لم يحظ بنفس شهرة شقيقه الأصغر ويلعب حاليا لفريق أرليه أفينيون الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية في فرنسا.

ولكن إيفانز اختار تمثيل منتخب إفريقيا الوسطى عام 2010، ولعب معه 4 مباريات. مباراة منهم أمام مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2013 والتي خسرها الفراعنة.

ثمن الصفقة

تمتلك شركة "دواين سبورتس" جزء من عقد كوندوجبيا، وهي شركة استثمار رياضي تعمل بنظام يساعد الأندية على ضم اللاعبين.

دواين سبورتس تمتلك أجزاء من عقود لاعبين مثل راداميل فالكاو، وألفارو نيجيريدو وياسين براهيمي وغيرهم. وتساهم في انتقالهم إلى الأندية المتعاقدة معها على أن يتم تسديد ثمن الصفقة بالتقسيط.

وتعمل هذه الشركة مع عدد من الأندية مثل أتليتكو مدريد، فالنسيا، سيفيليا، بنفيكا، بورتو، وسانتوس. وتفخر دائما بمساعدتها في زيادة القدرات التنافسة لهذه الفرق بتسهيل ضم لاعبين.

ويعتبر النجاح الأبرز لـ"دواين سبورتس" مع أتليتكو مدريد.