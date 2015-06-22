إحباط تسلل 133 شخصًا بينهم 3 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم

تمكنت الأجهزة الأمنية على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 133 بينهم 3 يحملون الجنسية السودانية إلى ليبيا وإلقاء القبض عليهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى ليبيا، بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية.

وأعلنت مديرية أمن مطروح فى بيان صحفى، منذ قليل، عن تسلم قسم شرطة السلوم 133 متهمًا وهم 53 من محافظة المنيا و19من سوهاج و14 من البحيرة و12 من الدقهلية و12من بنى يوسف و6 من كفر الشيخ و5 من أسيوط و3 من الجيزة - 2 من قنا - 1 من الإسكندرية - 1 من الغربية - 1 من القليوبية و1 من المنوفية و3 من السودان لحين عرضهم على النيابة المختصة.

قال اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح، إن عمليات ضبط المتسللين من المصريين والجنسيات الأخرى تأتي في إطار تكثيف الجهود وتنفيذاً للخطة الموضوعة بمعرفة ادارة البحث الجنائى والتى تعتمد على غلق الدروب الصحراوية والمدقات الجبلية التى تسلكها تلك العناصر وتضييق الخناق عليهم وعدم تمكينهم من الهروب من الأكمنة الثابتة والمتحركة بالتنسيق الكامل القوات المسلحة ومكتب مخابرات حرس حدود بالسلوم وفرعى الأمن العام والأمن الوطنى بمطروح.

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