مكتبة الإسكندرية تعيد إصدار "النبأ العظيم" لإحياء التراث الإسلامى

أصدرت مكتبة الإسكندرية طبعة جديدة من كتاب "النبأ العظيم - نظرات جديدة فى القرآن" للدكتور محمد عبد الله دراز، وذلك فى إطار مشروع "إعادة إصدار مختارات من التراث الإسلامى الحديث فى القرنين الثالث عشر و الرابع عشر الهجريين / التاسع عشر والعشرين الميلاديين".

المشروع - الذى تنفذه مكتبة الإسكندرية - نبعت فكرته من الرؤية التى تتبناها المكتبة بشأن ضرورة المحافظة على التراث الفكرى والعلمى فى مختلف مجالات المعرفة، والمساهمة فى نقل هذا التراث للأجيال المتعاقبة تأكيداً لأهمية التواصل بين أجيال الأمة عبر تاريخها الحضارى، كذلك المساهمة فى إتاحة مصادر معرفية أصيلة وثرية لطلاب العلم والثقافة داخل أوطاننا وخارجها، وأن تستنهض هذه الإسهامات همم الأجيال الجديدة كى تقدم اجتهاداتها فى مواجهة التحديات التى تعيشها الأمة.

ويعد اختيار القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين، والتاسع عشر والعشرين الميلاديين على وجه الخصوص رغبةً من المكتبة فى تصحيح الانطباع السائد بأن الإسهامات الكبيرة التى قام بها المفكرون والعلماء المسلمون قد توقفت عند فترات تاريخية قديمة، ولم تتجاوزها رغم أن الحقائق الموثقة تشير إلى غير ذلك، وتؤكد أن عطاء المفكرين المسلمين فى الفكر النهضوى التنويرى إنما هو تواصل عبر الأحقاب الزمنية المختلفة، بما فى ذلك الحقبة الحديثة والمعاصرة التى تشمل القرنين الأخيرين.

ويُعتبر كتاب "النبأ العظيم - نظرات جديدة فى القرآن"، من أهم مؤلفات الدكتور محمد عبد الله دراز (1812- 1377هــ/ 1894- 1958م)، والذى يُعد امتدادًا لمدرسة الإمام محمد عبده ومشروعه الفكرى.