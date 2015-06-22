رئيس جهاز 6 أكتوبر: تشغيل 3 خطوط أتوبيس عالى الجودة مزودة بالإنترنت

أعلن المهندس عبد المطلب عمارة، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم تشغيل خطوط أتوبيس "عالى الجودة" وذلك لتقليل نسبة الضغط المرورى داخل المدينة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف المهندس عبد المطلب عمارة، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الهدف من هذا الأتوبيس هو خدمة أصحاب السيارات الملاكى وتقليل الازدحام المرورى من خلال توفير أتوبيسات عالية الجودة مزودة بكل الإمكانيات من إنترنت والتكييف حتى لا يشعر المواطنون بخدمة أقل.

وأشار المهندس عبد المطلب، إلى أنه من المقرر أن يتم تشغيل ثلاثة خطوط وهى "خط جهاز أكتوبر مترو جامعة القاهرة، وخط دريم مترو أنفاق جامعة القاهرة، وخط هايبر جامعة القاهرة"، وتم اختيار مساره ليكون "محور الدائرى صفط اللبن الجامعة".

من ناحية أخرى، أكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم شراء عدد 5 أتوبيسات جديدة وذلك لربط مشروع "ابنى بيتك" بالمدينة وتقديم خدمة جيدة للمواطنين بالمنطقة.

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