مكتبة الإسكندرية تصدر كتابًا لتعليم الهيروغليفية للأطفال

أصدر مركز دراسات الكتابات والخطوط بمكتبة الإسكندرية كتابًا بعنوان "كلمات من الحياة فى مصر القديمة"، تأليف الدكتورة مروة القاضى؛ لتعليم الأطفال والنشء مبادئ اللغة المصرية القديمة والخط الهيروغليفى.

والهدف من إصدار هذا الكتاب هو مخاطبة النشء المهتم بالتعرف على الحضارة واللغة المصرية القديمة، وتوفير المعرفة بطريقة مبسطة للمتعة الشخصية، ولاكتساب المعلومات المفيدة، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة معلوماته وثقافته التاريخية؛ وبالتالى غرس فيه حب الوطن والانتماء الكامل للمجتمع الذى يعيش فيه.

وصرح الدكتور عصام السعيد؛ مدير مركز الخطوط، أن الكتاب يبدأ بمقدمة تاريخية عن نشأة اللغة والكتابة المصرية القديمة، وأنواع الخطوط المصرية القديمة خاصة الخط الهيروغليفى وأشكال العلامات المستخدمة.

كما اختارت مؤلفة الكتاب الدكتورة مروة القاضى بعض الموضوعات التى تثير انتباه وتساؤل الطفل؛ مثل مشاهد مختلفة لعناصر البيئة المصرية التى كانت مصدرًا كبيرًا لإلهامه، مع ذكر مفردات تعبر عن أشكال الطبيعة وفصول السنة والاتجاهات الأصلية، بالإضافة لذكر العديد من مفردات أسماء الحيوانات ومفاهيمها فى فكر المصرى القديم؛ ومن أهمها: البقرة، والأسد، والثور، إلخ.

كما يعرض الكتاب لمحات عن حياة المصرى القديم اليومية، فضلاً عن إضافة لبعض الكلمات المستخدمة فى اللغة المصرية القديمة؛ مثل نماذج من الطعام والشراب، والملابس والمجوهرات، والطقوس الدينية، ووسائل المواصلات المختلفة، بالإضافة للأدوات والألوان التى استخدمها الكاتب المصرى القديم.