محافظ بني سويف يقرر صرف 100 جنيه لمساعدة 36 حالة إنسانية

شهد المستشار ماهر بيبرس محافظ بني سويف اللقاء الأسبوعي مع المواطنين بحضور اللواء محمد عزت فتح الباب سكرتير عام المحافظة و رؤساء المدن ومديري مديريات الزراعة والتربية والتعليم والري والشئون الاجتماعية والتموين .

وفي هذا السياق، قرر صرف مساعدات مالية لعدد 36حالة إنسانية من التكافل الاجتماعي بواقع(مائة جنيه) لكل مواطن لمساعدتهم في تحمل أعباء المعيشة وشراء متطلباتهم من السلع الضرورية نظرا لظروفهم المادية الصعبة .

وقرر المحافظ منح 400جنيه (أربعمائة جنيه) مساعدة عاجلة من صندوق الزكاة بالمحافظة ومديرية الشئون الإجتماعية مياه رياض محمود(مسنة) مقيمة بمدينة ببا لمساعدتها نظرا لظروفها الصحية الحرجة لإصابتها بالتهاب مزمن في الأذن الوسطى وهو مايتكلف مبالغ كبيرة لشراء الأدوية اللازمة لعلاجه فضلاً عن إصابتها بأمراض الشيخوخة كما كلف الشئون الاجتماعية ببحث حالتها تمهيدا لصرف مساعدة شهرية من الشئون الاجتماعية .

قرر المحافظ منح مساعدات مالية عاجلة من صندوق الزكاة لخمس حالات إنسانية بواقع 200 جنيه( مائتان جنيه) لكل حالة وهي : محمود علي معوض من قرية حاجر بني سليمان _فاطمة شعبان عبد الوهاب من قرية كوم الصعايدة مركز ببا _أم هاشم عبد العزيز توفيق من قرية عزبة رمزي مركز اهناسيا _ابتسام رمضان عبد الحميد من قرية نعيم بني سويف _سميرة رجب حمد حسين من مدينة بني سويف وذلك نظرا لظروفهم الاجتماعية والمادية والصحية الصعبة

استجاب المحافظ للطلب المقدم من المواطن /محمد خطيب أحمد مقيم بمركز الفشن يتضرر من عدم تسليمه وحدة سكنية بمركز الفشن ،، حيث كلف الشئون القانونية بالمحافظة بدراسة الموضوع من الناحية القانونية تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب في ضوء ما تسفر عنه الدراسة .

كلف المحافظ وكيل وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية بدراسة الطلب المقدم من المواطن / هشام عبد التواب محمد (قزم) مقيم بمركز الفشن يلتمس الموافقة على صرف معاش شهري من الشئون الإجتماعية نظرا لظروفه المعيشية والصحية الصعبة نظرا لإصابته بمرض الكبد ولا يستطيع العمل ،،،، تمهيدا لمنحه معاش شهري من الشئون الإجتماعية .

وعلى هامش اللقاء أكد المحافظ في حواره مع قناة الصعيد انه يسعى جاهدا في لقاءاته ومقابلاته مع المواطنين في حل مشاكلهم والاستجابة لطلباتهم وفق الإمكانات المتاحة له كمحافظ بعد أن تصاعدت المطالبات في الآونة الأخيرة من خلال طلبات فئوية ووقفات احتجاجية وطلبات خاصة مؤكدا انه يعمل علي تحقيق حلم المواطن السويفي في العدالة والتنمية والتطوير بشكل ينعكس علي حياته اليومية مشيرا إلي أهمية رفع وعي المواطن السويفي والذي يساهم كثيرا في التواصل مع الأجهزة التنفيذية للوصول إلي حلول لبعض المشكلات التي تظهر في مجال بعض الخدمات والمرافق

أضاف المحافظ أن مثل هذه اللقاءات مع المواطنين تمثل آلية حيوية وفاعلة في التعامل مع مشاكل ومطالب المواطن السويفي عن طريق الاتصال المباشر والتي تتنوع بين طلبات للحصول علي مساعدات مالية وعلاج على نفقة الدولة وطلبات بعض الخريجين للحصول على فرص عمل بالتربية والتعليم و الصحة والزراعة وغيرها.

وتابع المحافظ بأنه يتعاون مع كافة المبادرات التي تسعى إلي تخفيف حدة البطالة وتوفير فرص عمل لأبناء بني سويف ،، مشيرا إلى أنه يسعى جاهدا لدعم الاستثمار وتذليل كافة المعوقات لتهيئة المناخ المناسب لجذب رأس المال المحلي والعربي والأجنبي الذي يصب في النهاية في اتجاه توفير فرص العمل من منطلق أن الاستثمار هو الحل لتغيير ثقافة الشباب نحو العمل الحكومي والوظيفة الميرى التي أصبحت غير مجدية و غير متوافرة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وان القطاع الخاص هو الملاذ لحل أزمة البطالة مشيرا إلى تعاقد المحافظة لإنشاء مصانع كبرى في المناطق الصناعية في مجال الاليكترونيات والحديد والتي سوف تساهم بدرجة كبيرة في حل أزمة البطالة التي تعد مشكلة عامة على مستوى الجمهورية .