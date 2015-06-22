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"الحضرى": سأعود للأهلى كمدرب

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"الحضرى": سأعود للأهلى كمدرب "الحضرى": سأعود للأهلى كمدرب
أكد عصام الحضرى، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، عشقه للنادى الأهلى مبديًا ندمه الشديد بعد رحيله عن الفريق الأحمر، وقال "أنا اهلاوى للآن وبحبه رغم ارتدائى لفانلة الإسماعيلى وسأعود للفريق الأحمر كمدرب".

وأضاف "الحضرى" فى حواره مع الإعلامى طونى خليفة ببرنامج "بدون مكياج" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إنه لو كان "مخاوى عفريت" كما يقول مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، لاستطاع الوصول بمصر لكأس العالم.

وأكد حارس السابق أن مانويل جوزيه أفضل من درب نادى الأهلى، مضيفاً: "الإسماعلاوية يحبون نادى الزمالك ويكرهون الأهلى وجماهير بورسعيد نفس الشىء".

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