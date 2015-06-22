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"خلى مصر تفرح".. مبادرة إفطار بـ28 حديقة فى العاصمة بـ3 جنيهات فقط

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"خلى مصر تفرح".. مبادرة إفطار بـ28 حديقة فى العاصمة بـ3 جنيهات فقط "خلى مصر تفرح".. مبادرة إفطار بـ28 حديقة فى العاصمة بـ3 جنيهات فقط
أطلق مشروع إدارة الحدائق المتخصصة، التابع لمحافظة القاهرة، مبادرة جديدة بعنوان "خلى تفرح" لتنظيم الإفطار لمحدودى الدخل بالحدائق العامة، بسعر لا يتعدى الـ3 جنيهات.

وقال شهاب المعيطى، مدير العلاقات العامة بالمشروع، فى تصريحاتٍ خاصة إن هناك 28 حديقة بالعاصمة تفتح أبوابها طوال شهر رمضان لمحدودى الدخل، والراغبين فى الإفطار فى الهواء الطلق، مشيرًا إلى أن هناك 10 حدائق منهم تطل على نهر النيل مباشرة.

وأضاف المعيطى، أن المنطقة الشمالية تضم 5 حدائق متخصصة، وهى؛ حديقة الأغاخان، وروض الفرج، والترعة البولاقية بشبرا، وروضة النيل المطلة على الكورنيش أمام مركز شباب روض الفرج، وأخيرًا ابن سندر.

وأوضح مدير العلاقات العامة، أن المنطقة الشرقية تضم 7 حدائق متخصصة، وهى؛ الحديقة الدولية بمدينة نصر، والعاشر من رمضان، ومكرم عبيد، ومكتبة الطفل، والجولف، وجسر السويس، وحديقة الأسرة بمنطقة ألماظة.

أما عن المنطقة الغربية، فتوجد 8 حدائق متخصصة، وهى؛ حديقة الأزبكية، والوايلى بالعباسية، والحرية، والجزيرة المطلة على النيل، والأندلس المجاورة لها، والمسلة المجاورة لهما، والعبور بالزمالك، وحديقة النهر بالقرب من برج القاهرة والمطلة على نهر النيل.

وأكد مدير العلاقات العامة بالمشروع، أن المنطقة الجنوبية تضم 8 حدائق، هى؛ الحديقة اليابانية، و6 أكتوبر بحى حلوان، والمعادى المطلة على نهر النيل، ودار العلوم، وحدائق أم كلثوم قبل كوبرى الجامعة، والمنيل، وأحمد رامى بشارع آل سعود، والفنون المجاورة لها والمطلتان على النيل.


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