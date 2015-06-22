"الحضرى": انتماء أبوتريكة للإخوان قلص شعبيته.. والألتراس يهدد الكرة المصرية

قال عصام الحضرى، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، إن انتماء محمد أبو تريكة لجماعة الإخوان المسلمين، قلص من شعبيته، محذرًا من أن رابطة الألتراس خطر يهدد الأندية والكرة المصرية.

وتوقع "الحضرى" فى حواره مع الإعلامى طونى خليفة ببرنامج "بدون مكياج" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن يرحل حسام غالى عن النادى الأهلى بعد واقعة "شارة الكابتن" قائلاً: "سحب الشارة من حسام غالى محاولة لمضايقته على طريقة عصام الحضرى وأظن أن حسام مش ها يقعد فى النادى الأهلى بعد تلك الواقعة فهو قريب منى".

وأرجع حارس مصر السابق، فشل تجربة شوقى غريب فى قياد المنتخب المصرى، لتجاهله اللاعبين ذي الخبرة، كما أنه دفع ثمن عدم ضم "الحضرى"، مشيرًا إلى أن أحمد الشناوى حارس مرمى الزمالك أفضل من شريف إكرامى.

وتابع: "لو عرض عليه مانويل جوزيه العب لنادى يدربه مقابل مليون دولار فى السنة سأقبل وأصالحه فورًا فأنا لاعب محترف".

واستطرد: "أحمد شوبير هاجمنى بسبب غيرته منى كحارس مرمى، وأنا السبب فى خروجه من اتحاد الكرة وممكن أروح فى الإعلام وأخليه يبطل كمان، وأحمد حسن أفضل من حسام حسن ككابتن لمنتخب مصر وكنت أقلق من دروجبا".