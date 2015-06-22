أخبار عاجلة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة -
ننشر أسماء الفائزين بقرعة الحج في المنوفية‎ -
إدراج المنطقة السكنية بأبيدوس ضمن خطة "الإسكان" لتطوير العشوائيات -
بالصور.. تشييع جثمان الشهيد "علي عبد العال" من مسقط رأسه بأسيوط -
برلسكوني يمثل أمام القضاء في يوليو في قضية "البونغا بونغا" -
الجيش الكويتي ينفي اختراق إحدى طائراته المجال الجوي العراقي -
بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار -
8 الصبح - حلقة عن الخدمة الإجتماعية فى الموازنة العامة وفقرة السيارات - حلقة الأربعاء 5-4-2017 -
وفاة زوجة لاعب كرة شهير صباح اليوم وآخر صوره معها ومع طفلتهما وماذا قال لها قبل وفاتها بدقائق -
إعلان شروط الحصول على شقق بالإسماعيلية الجديدة في نوفمبر المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الحضرى": انتماء أبوتريكة للإخوان قلص شعبيته.. والألتراس يهدد الكرة المصرية

Google+ Print
"الحضرى": انتماء أبوتريكة للإخوان قلص شعبيته.. والألتراس يهدد الكرة المصرية "الحضرى": انتماء أبوتريكة للإخوان قلص شعبيته.. والألتراس يهدد الكرة المصرية
قال عصام الحضرى، حارس مرمى فريق الإسماعيلى، إن انتماء محمد أبو تريكة لجماعة الإخوان المسلمين، قلص من شعبيته، محذرًا من أن رابطة الألتراس خطر يهدد الأندية والكرة المصرية.

وتوقع "الحضرى" فى حواره مع الإعلامى طونى خليفة ببرنامج "بدون مكياج" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن يرحل حسام غالى عن النادى الأهلى بعد واقعة "شارة الكابتن" قائلاً: "سحب الشارة من حسام غالى محاولة لمضايقته على طريقة عصام الحضرى وأظن أن حسام مش ها يقعد فى النادى الأهلى بعد تلك الواقعة فهو قريب منى".

وأرجع حارس السابق، فشل تجربة شوقى غريب فى قياد المصرى، لتجاهله اللاعبين ذي الخبرة، كما أنه دفع ثمن عدم ضم "الحضرى"، مشيرًا إلى أن أحمد الشناوى حارس مرمى الزمالك أفضل من شريف إكرامى.

وتابع: "لو عرض عليه مانويل جوزيه العب لنادى يدربه مقابل مليون دولار فى السنة سأقبل وأصالحه فورًا فأنا لاعب محترف".

واستطرد: "أحمد شوبير هاجمنى بسبب غيرته منى كحارس مرمى، وأنا السبب فى خروجه من اتحاد الكرة وممكن أروح فى الإعلام وأخليه يبطل كمان، وأحمد حسن أفضل من حسام حسن ككابتن لمنتخب مصر وكنت أقلق من دروجبا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الشرقية لمباراة الزمالك .. ولقاء مع رامى ربيعة مدرب الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الزمالك لمباراة الشرقية وأبرز أخبار الفريق

ستاد مصر: أخر استعدادات فريق الزمالك لمباراة الشرقية وأبرز أخبار الفريق