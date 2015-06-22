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بعد مشاهد تعذيب سجناء.. مجهولون يلقون قنابل بشوارع طرابلس اللبنانية

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بعد مشاهد تعذيب سجناء.. مجهولون يلقون قنابل بشوارع طرابلس اللبنانية بعد مشاهد تعذيب سجناء.. مجهولون يلقون قنابل بشوارع طرابلس اللبنانية
ألقى مجهولون ثلاث قنابل فى مناطق متفرقة من مدينة طرابلس بشمال لبنان وذلك وسط توتر يسود المدينة جراء الاستياء من مشاهد تعذيب سجناء سربت من سجن رومية أكبر سجون البلاد على يد عناصر أمن.

وفى هذا الإطار.. قطع شبان طريق العبدة فى إقليم عكار بشمال لبنان بالاطارات المشتعلة احتجاجا على مقاطع الفيديو التى نشرت على الإنترنت ويظهر فيها السجناء يتعرضون للإهانة والتعذيب.

من جانبه، أعلن نظام مغيط شقيق العسكرى اللبنانى المختطف من قبل تنظيم "داعش" الإرهابى ابراهيم مغيط عن تلقى أهالى العسكريين تهديدًا من التنظيم بأنه سيعامل العسكريين بالمثل، وسينتقم منهم.

وأدان مفتى لبنان الشيخ عبداللطيف دريان مشاهد التعذيب، وقال إن ما جرى "أمر مسيئ للإنسانية وللدولة وما سمعناه من وزيرى الداخلية نهاد المشنوق والعدل أشرف ريفى يطمئننا أن حق المساجين وأعادة كرامتهم مسئولية الدولة التى نثق بها".

وأشار إلى أنه منذ سنوات يطالب الحقوقيون وجماعات حقوق الإنسان بإنهاء مسألة السجناء من خلال تسريع محاكمتهم، معتبرًا أنهم لو حوكموا فى أوقات محددة ما وقع هذا الحادث.
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