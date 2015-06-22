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مرور الجيزة يضبط 210 مخالفات بمطالع ومنازل الكبارى بالمحافظة

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مرور الجيزة يضبط 210 مخالفات بمطالع ومنازل الكبارى بالمحافظة مرور الجيزة يضبط 210 مخالفات بمطالع ومنازل الكبارى بالمحافظة
شنت الإدارة العامة للمرور بالجيزة برئاسة اللواء مجدى عز الدين مدير المرور حملة مكبرة للعمل على سيولة الحركة، أسفرت عن ضبط 30 مخالفة لسيارات تسير بسرعات جنونية أعلى الطرق السريعة بنطاق المحافظة بمحور صفط اللبن و26 يوليو والقوس الغربى، كما تم ضبط 50 مخالفة دخان كثيف و140 مخالفة ملصقات ومعلقات.

وتم ضبط 80 مخالفة تحميل سيارات سرفيس لركاب زيادة وعدم التزامهم بتعريفة الركوب، كما تم ضبط 166 مخالفة عدم استخدام حزام أمان و2027 مخالفة نموذج 125 وتم حجز 5 مخالفات لمركبات التوك توك التى لا تلتزم بالقواعد المرورية وتخرج للسير على الشوارع الرئيسية وتتسبب فى إحداث زحام مرورى.

وتمكنت الإدارة من ضبط 210 مخالفات بمطالع ومنازل الكبارى، التى يستخدمها قائدى المركبات لإقامة مواقف عشوائية، وتسبب فى إحداث زحام مرورى أعلى الطرق السريعة منها منزل محور 26 يوليو والطريق الدائرى ومحور صفط اللبن وبعض الأماكن القريبة من ميدان الجيزة والرماية وشارع الهرم.

كما أجرت الإدارة تحليل طبى لـ15 سائقا لتحديد تعاطيه للمواد المخدرة أثناء القيادة من عدمه، وتم إثبات تعاطى حالة واحدة من السائقين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وتكثف إدارة المرور بالجيزة من حملاتها المرورية لرصد المخالفات ومتابعة الحالة المرورية بمختلف الطرق والمحاور بالمحافظة وإزالة أى عوائق مرورية.

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مصر 365