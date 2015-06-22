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السيطرة على حريق بمزرعة نخيل فى الوادى الجديد.. واحتراق 4 أفدنة

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السيطرة على حريق بمزرعة نخيل فى الوادى الجديد.. واحتراق 4 أفدنة السيطرة على حريق بمزرعة نخيل فى الوادى الجديد.. واحتراق 4 أفدنة
تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد من السيطرة على حريق هائل نشب فى منطقة زراعات أشجار النخيل بمنطقة المكس القبلى التابعة لمركز باريس، حيث تم الدفع بـ8 سيارات إطفاء لموقع الحريق الذى اشتعل منذ الصباح وتمكن الأهالى من إخماده ثم عاد ليشتعل مرة أخرى بضراوة ما تسبب فى التهام عدد كبير من أشجار النخيل على مساحة 4 أفدنة من مزارع النخيل وتم الانتهاء من مرحلة التبريد دون وقوع أية خسائر فى الأرواح وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وكان قد ورد إخطار للواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد يفيد بنشوب حريق هائل فى مزارع نخيل مملوكة لعدد من المزارعين بقرية المكس القبلى التابعة لمركز باريس والذى أسفر عن احتراق 4 أفدنة وتم الدفع بـ6 سيارات و8 عربات فناطيس تابعة لمركز ومدينة باريس وتمت السيطرة على الحريق قبل امتدادة للمناطق السكنية وتحرر محضر بالحادث وأحيل الى النيابة.

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مصر 365