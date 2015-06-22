ماندزوكيتش: سوف أقدم كل ما لدي ليوفنتوس

"أحب يوفنتوس.. سأقدم كل شيء هنا".. هكذا جاءت أولى كلمات الكرواتي ماريز ماندزوكيتش بعد الرحيل من أتليتكو مدريد والوصول إلى أراضي تورينو للانضمام إلى يوفنتوس.

يوفنتوس أكد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وصول ماندزوكيتش إلى تورينو لأجل إتمام الانتقال رسميا إلى السيدة العجوز. (طالع التفاصيل)

وتحدث ماندزوكيتش عقب وصوله إلى تورينو قائلا: "تورينو مدينة جميلة لقد أتيت هنا مرتين للعب ضد يوفنتوس".

وأضاف "أحب يوفنتوس. وهو بيتي الجديد الآن. سأقدم كل شيء هنا".

وسيوقع ماندزوكيتش على عقد يمتد لأربع سنوات مع يوفنتوس مقابل 18 مليون يورو حسبما أكدته شبكة سكاي سبورت الإيطالية.