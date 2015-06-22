توقعات الأبراج يوم الاثنين 2015/6/22

حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/6/22

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية

حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/6/22

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين

حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/6/22

توقعات ماجى فرج لـ"الجوزاء" على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين

حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/6/22

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/6/22

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 2015/6/22

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/6/22

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 2015/6/22

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/6/22

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية.

حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 2015/6/22

>لا تتحمل امرأة برج الحمل أن ترى أمامها الأخطاء وتصمت، وتعمل جاهدة على حماية من تحبهم من فعل الأخطاء بل وتصويبها، وتساعدهم على النهوض كلما تعثر من تحبهم فهى شمعة تحترق من أجل شريكها والمحيطين بها.> كثيرًا ما تخسر هذه المرأة بفضل مواجهتها الصعبة لتصحيح أخطاء من حولها ولكنها فى النهاية هى من تمشى فى الطريق الصحيح.>امرأة برج الثور ذكية جدًا وتأخذ كل شىء بجدية ولكنها تعانى من القلق ودائمة البكاء والنكد والغيرة، وهى شخصية مليئة بالحيوية ومؤمنة أن الحياة عمل وتجدد وليس واجبات والتزامات وفقط.>تحتاجين إلى حياة الانطلاق والتجديد كل فترة حتى تتخلصي من الضغوط.>مهما تعددت واجبات امرأة الجوزاء فهى دائمًا ملاذها الوحيد هو الدفء والأمان، لا تهتمها الثروة وليست من النساء اللواتى يبهرهن لمعان الذهب وتسحرهن لمسة الفراء بل إنها تحب لذة ومتعة فى مشاركة المحيطين بها الأحاديث.>مفتاح السعادة والحياة المنطلقة لهذه المرأة هو الحب فعلى الراغبين فى مشاركتها الحياة الحصول على هذا المفتاح.>امرأة برج السرطان تنعشها الأجواء المرحة لأنها كثيرًا ما تكون متشائمة، تحب النظافة ولترتيب والنظام فى حياتها، لكنها لا تتحمل النقد وتدير أذنها لأى نصائح وهى بمقدورها فعل أشياء كثيرة تستطيع من خلالها التأثير على شريكها بحيث لا يستطيع نسيانها.>حاولى التغيير من شخصيتك المنغلقة على نفسك، لكى معارف وأدقاء يسعدهم فعل ذلك>مولودة برج الأسد من عشاق الحرية والاستقلال وتتكل على نفسها فى سن مبكرة من حياتها، وهى جذابة ومغرية ومشبعة بالأنوثة وتخطف قلوب الرجال.>شخصيتك قد تعجب الكثيرين ولكن الرجال يخشون هذا النوع من السيدات عند اتخاذ قرار الزواج.>قرار الزواج بالنسبة لامرأة برج العذراء قرار عقل يفرح له القلب، وليس قرار القلب الذى يرتبك له العقل، وهى تعرف كيف تحافظ على السر وكيف تحافظ على صداقاتها لها عالمها الخاص مهما توسعت دائرة صداقاتها.>شخصيتك داخلية وأسلوب الحياة لديك لا يعجب الكثيرين ليس بالعقل وحده نحيا.>هى زوجة رقيقة تسعى لخلق جو لطيف ومريح لزوجها تجنبًا للمشاكل التى تخشاها ولا تستطيع التعامل معها، هى عاشقة للراحة والاسترخاء وقادرة دومًا على لفت الأنظار وقادرة أيضًا أن تجعل لها شخصية مميزة.>كل الرجال يتمنون الحصول على زوجة تنتمى لهذا البرج فهو بذلك قد حصل على كل ما يستطيع أن يتمنى فى زوجته.>امرأة برج العقرب جذابة مغرية نراها محافظة على وزنها، تهوى التمثيل والعمل فى الدعاية والإعلان، الحب يحرك حياتها وإذا لم تجده فى أن حياتها تتخبط ولا يكون لها معنى، أما إذا وجدت الحب فسيكون لحياتها معنى وبجاذبيتها وكلامها المعسول يتحول الحب إلى عشق من الجانبين.>الرجل دائما ما يبحث عن هذه السيدة ووقت ما يجدها يملك العالم بيديه>امرأة هذا البرج ترضى بالقليل الذى يقدمه لها الرجل لإرضاء رغباتها وحاجاتها ولكنها تغضب وتحقد بسرعة إذا لم تنفذ طلباتها، امرأة متفائلة تنظر للحياة بعيون مبتسمة وتبتعد عن الاتهام دون أسباب مقنعة>شخصية طفولية يجب أن يتم التعامل معها بحذر>هى الزوجة الهادئة إذا ما شعرت بالأمان مع زوج يحتضنها وهى أيضًا وفية وأم حنون لها مزاج خاص فى تربية أطفالها وتحنو عليهم وتهم بم هيامًا بالغًا ولكنها فى الغالب تتزوج أكثر من مرة.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين

>امرأة بهذه المواصفات زوجة رائعة، ولكنها إذا لم تجد كل ما يبرها فى الزواج تستغنى عنه؟

حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/6/22

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية

حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/6/22

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>تتميز امرأة برج الدلو بالجاذبية والبساطة والرقة والرومانسية، وهى إذا أحبت أهملت العالم أجمع وجعلت من حبيبها محور اهتمامها ومنحت كل الحب والعطف والحنان وتجعل مستقبلها أحسن من ماضيها فأنها مخططة بارعة.>حاولى أن تعيشى على أرض الواقع التخطيط جيد ولكن الأحلام والتمنيات يمكن أن تخذلنا قليلاً.>تفضل امرأة برج الحوت زوجًا عتيق الطراز، ولكن ثرى بدلاً من زوج شاب وسيم ولكنه فقير، وهذا لأن الأول يستطيع أن يؤمن لها الرفاهية التى تنشدها، وهى ملتهبة المشاعر والأحاسيس وحلوة المعيشة ورفقتها مريحة.>حاولى التخلص من التناقض الذى يلف شخصيتك