توقعات الأبراج يوم الاثنين 2015/6/22

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حظك اليوم برج الحمل يوم الاثنين 2015/6/22
>لا تتحمل امرأة برج الحمل أن ترى أمامها الأخطاء وتصمت، وتعمل جاهدة على حماية من تحبهم من فعل الأخطاء بل وتصويبها، وتساعدهم على النهوض كلما تعثر من تحبهم فهى شمعة تحترق من أجل شريكها والمحيطين بها.
توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية
> كثيرًا ما تخسر هذه المرأة بفضل مواجهتها الصعبة لتصحيح أخطاء من حولها ولكنها فى النهاية هى من تمشى فى الطريق الصحيح.
حظك اليوم برج الثور يوم الاثنين 2015/6/22
>امرأة برج الثور ذكية جدًا وتأخذ كل شىء بجدية ولكنها تعانى من القلق ودائمة البكاء والنكد والغيرة، وهى شخصية مليئة بالحيوية ومؤمنة أن الحياة عمل وتجدد وليس واجبات والتزامات وفقط.
توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين
>تحتاجين إلى حياة الانطلاق والتجديد كل فترة حتى تتخلصي من الضغوط.
حظك اليوم برج الجوزاء يوم الاثنين 2015/6/22
>مهما تعددت واجبات امرأة الجوزاء فهى دائمًا ملاذها الوحيد هو الدفء والأمان، لا تهتمها الثروة وليست من النساء اللواتى يبهرهن لمعان الذهب وتسحرهن لمسة الفراء بل إنها تحب لذة ومتعة فى مشاركة المحيطين بها الأحاديث.
توقعات ماجى فرج لـ"الجوزاء" على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين
>مفتاح السعادة والحياة المنطلقة لهذه المرأة هو الحب فعلى الراغبين فى مشاركتها الحياة الحصول على هذا المفتاح.
حظك اليوم برج السرطان يوم الاثنين 2015/6/22
>امرأة برج السرطان تنعشها الأجواء المرحة لأنها كثيرًا ما تكون متشائمة، تحب النظافة ولترتيب والنظام فى حياتها، لكنها لا تتحمل النقد وتدير أذنها لأى نصائح وهى بمقدورها فعل أشياء كثيرة تستطيع من خلالها التأثير على شريكها بحيث لا يستطيع نسيانها.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>حاولى التغيير من شخصيتك المنغلقة على نفسك، لكى معارف وأدقاء يسعدهم فعل ذلك
حظك اليوم برج الأسد يوم الاثنين 2015/6/22
>مولودة برج الأسد من عشاق الحرية والاستقلال وتتكل على نفسها فى سن مبكرة من حياتها، وهى جذابة ومغرية ومشبعة بالأنوثة وتخطف قلوب الرجال.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>شخصيتك قد تعجب الكثيرين ولكن الرجال يخشون هذا النوع من السيدات عند اتخاذ قرار الزواج.
حظك اليوم برج العذراء يوم الاثنين 2015/6/22
>قرار الزواج بالنسبة لامرأة برج العذراء قرار عقل يفرح له القلب، وليس قرار القلب الذى يرتبك له العقل، وهى تعرف كيف تحافظ على السر وكيف تحافظ على صداقاتها لها عالمها الخاص مهما توسعت دائرة صداقاتها.
توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>شخصيتك داخلية وأسلوب الحياة لديك لا يعجب الكثيرين ليس بالعقل وحده نحيا.
حظك اليوم برج الميزان يوم الاثنين 2015/6/22
>هى زوجة رقيقة تسعى لخلق جو لطيف ومريح لزوجها تجنبًا للمشاكل التى تخشاها ولا تستطيع التعامل معها، هى عاشقة للراحة والاسترخاء وقادرة دومًا على لفت الأنظار وقادرة أيضًا أن تجعل لها شخصية مميزة.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>كل الرجال يتمنون الحصول على زوجة تنتمى لهذا البرج فهو بذلك قد حصل على كل ما يستطيع أن يتمنى فى زوجته.
حظك اليوم برج العقرب يوم الاثنين 2015/6/22
>امرأة برج العقرب جذابة مغرية نراها محافظة على وزنها، تهوى التمثيل والعمل فى الدعاية والإعلان، الحب يحرك حياتها وإذا لم تجده فى أن حياتها تتخبط ولا يكون لها معنى، أما إذا وجدت الحب فسيكون لحياتها معنى وبجاذبيتها وكلامها المعسول يتحول الحب إلى عشق من الجانبين.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>الرجل دائما ما يبحث عن هذه السيدة ووقت ما يجدها يملك العالم بيديه
حظك اليوم برج القوس يوم الاثنين 2015/6/22
>امرأة هذا البرج ترضى بالقليل الذى يقدمه لها الرجل لإرضاء رغباتها وحاجاتها ولكنها تغضب وتحقد بسرعة إذا لم تنفذ طلباتها، امرأة متفائلة تنظر للحياة بعيون مبتسمة وتبتعد عن الاتهام دون أسباب مقنعة
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية.
>شخصية طفولية يجب أن يتم التعامل معها بحذر
حظك اليوم برج الجدى يوم الاثنين 2015/6/22
>هى الزوجة الهادئة إذا ما شعرت بالأمان مع زوج يحتضنها وهى أيضًا وفية وأم حنون لها مزاج خاص فى تربية أطفالها وتحنو عليهم وتهم بم هيامًا بالغًا ولكنها فى الغالب تتزوج أكثر من مرة.
توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين
>امرأة بهذه المواصفات زوجة رائعة، ولكنها إذا لم تجد كل ما يبرها فى الزواج تستغنى عنه؟
حظك اليوم برج الدلو يوم الاثنين 2015/6/22
>تتميز امرأة برج الدلو بالجاذبية والبساطة والرقة والرومانسية، وهى إذا أحبت أهملت العالم أجمع وجعلت من حبيبها محور اهتمامها ومنحت كل الحب والعطف والحنان وتجعل مستقبلها أحسن من ماضيها فأنها مخططة بارعة.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>حاولى أن تعيشى على أرض الواقع التخطيط جيد ولكن الأحلام والتمنيات يمكن أن تخذلنا قليلاً.
حظك اليوم برج الحوت يوم الاثنين 2015/6/22
>تفضل امرأة برج الحوت زوجًا عتيق الطراز، ولكن ثرى بدلاً من زوج شاب وسيم ولكنه فقير، وهذا لأن الأول يستطيع أن يؤمن لها الرفاهية التى تنشدها، وهى ملتهبة المشاعر والأحاسيس وحلوة المعيشة ورفقتها مريحة.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية
>حاولى التخلص من التناقض الذى يلف شخصيتك