أبوظبي تحتضن قمة «عين على الأرض 2015» 6 أكتوبر المقبل

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تعقد قمة «عين على الأرض» الثانية، في أبوظبي بين 6 و8 أكتوبر 2015.

وستُـشكل القمة الحدث الأهم والأبرز على مستوى العالم، حيث تنصب الجهود لإيجاد ووضع الحلول بهدف إتاحة الوصول إلى البيانات البيئية والاجتماعية والاقتصادية على نطاق أكبر، وبما يخدم طموحات التنمية المستدامة.

وبمشاركة طيف واسع رفيع المستوى من قادة الفكر، وواضعي السياسات والمبدعين من الحكومات، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والأكاديميين والمجتمع المدني، تسعى قمة «عين على الأرض 2015» لتكوين صورة أفضل لمنظومة العرض والطلب على البيانات اللازمة من أجل تأمين مستقبل واعد لكوكبنا.

فجوة البيانات

وبالرغم من التطوّرات التقنية والعلمية، يفتقر صانعو القرار غالباً للبيانات الحساسة والمهمة حول وضع الموارد في العالم، ما أدى إلى ظهور مشكلة تُعرف اصطلاحاً باسم «فجوة البيانات». ويُعد التغلب على هذه المعضلة وسدّها مسألة على درجة عالية من الأهمية بالنسبة إلى أجندة التنمية لما بعد 2015، والتي تحدّد بموجبها إطار العمل المشترك للجهود العالمية وسبل التعاون لدفع مسيرة التنمية على مدار السنوات الـ 15 المقبلة.

وتعمل حركة «عين على الأرض»، التي تشرف على فعاليات وشؤون القمة، على توسيع المهمة الأساسية لمبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية (AGEDI)، وذلك من أجل تسهيل عملية الوصول إلى البيانات البيئية النوعية، وبالتالي تزويد واضعي السياسات بالمعلومات الدقيقة وفي الوقت المناسب لاتخاذ قرارات واعية ومهمة تسير بنا نحو مستقبل مُستدام.

تنمية مستدامة

وقالت رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي من الأهمية بمكان أن نقدّم دعمنا لمبادرات دولية مثل «عين على الأرض»، وذلك لمساعدتنا على إدراك أهداف التنمية المُستدامة على النطاق العالمي، وأيضاً على المستوى المحلي في إطار الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وأجندة السياسة البيئية العامة لإمارة أبوظبي.

وأضافت نظراً لأنها القوة المحفّزة لحماية البيئة، وأيضاً الهيئة المنوطة بالتشريعات والرقابة البيئية، لا بد لهيئة البيئة بأبوظبي وإداراتها المعنية أن تعمل عن كثب مع الشركاء الرئيسيين محلياً ودولياً للحصول على صورة أشمل لواقعنا البيئي.

طابع تجاري

وتشكّل قطاعات الأعمال المعنية بالتنمية المُستدامة نقطة محورية أخرى تُركّز عليها القمة، إذ ستبحث في الدور الذي يقع على عاتق القطاع الخاص في إضفاء طابع تجاري على البيانات البيئية، وأيضاً فهم احتياجات الأعمال لفئة محدّدة من البيانات، بما يسهم في إدارة المخاطر بشكل أفضل، وتأمين خيارات النفاذ إلى رؤوس الأموال، وترسيخ مجالات العمل الاجتماعي.

وتختتم القمة فعالياتها بالتركيز على الشروط اللازمة لدعم التلاحم الفعّال بين مستخدمي ومزوّدي البيانات. ومن بين المواضيع التي ستتم مناقشتها خلال القمة: الساحات السياسية، والتزامات التمويل، وبناء القدرات.

جمهور عالمي

ومن المقرر أن يشارك جمهور عالمي في فعاليات القمة، وأيضاً المساهمة في الحوار عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. ويمكن الاطلاع على كيفية المشاركة في الحدث من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لمبادرة «عين على الأرض»: www.eoesummit.org.

30 جلسة

تسلط قمة «عين على الأرض 2015» الضوء على الدور الذي تؤديه الحكومات والتكنولوجيا والمجتمع العلمي، وأيضاً مشاركة المواطنين، في سد فجوة البيانات وتحسين سبل الوصول إلى البيانات النوعية. ومع 30 جلسة تقريباً تُقام على مدار الأيام الثلاثة للقمة، ستتعرّف الوفود إلى الإمكانات التي تزخر بها البيانات الضخمة لإنقاذ الكوكب.