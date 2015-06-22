ولي عهد رأس الخيمة يستقبل المهنئين

استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة في مجلس الضيافة في خزام الليلة الماضية جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك. فقد تقبل سموه التهاني من معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس إدارة هيئة الصحة في دبي وعدد من المسؤولين .

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية وعلى قيادة وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبالات الشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك والموانئ رئيس هيئة المنطقة الحرة والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي والشيخ صقر بن عبدالله بن حميد القاسمي.