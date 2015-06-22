إحباط 4 عمليات دولية لتهريب الكوكايين في دبي

أدى التعاون والتنسيق ما بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، ووكالة مكافحة الجرائم المنظمة في القنصلية البريطانية العامة بدبي خلال الشهرين الماضيين إلى إحباط أربع عمليات دولية عابرة لتهريب المخدرات من أميركا الجنوبية إلى دولتين أفريقيتين، وثالثة آسيوية، وقد قارب الوزن الإجمالي للمخدرات المهربة 7 كيلو غرامات من مخدر الكوكايين.

جاء ذلك في تصريح للعقيد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي إثر تلقيه لرسائل شكر وامتنان من ضابط الارتباط للوكالة نقل من خلالها الأخير إشادة الجهات الرسمية المختصة بمكافحة المخدرات في نيجيريا وجنوب أفريقيا وتركيا بالجهود المخلصة التي تبذلها شرطة دبي لمكافحة هذه الآفة، وتثمينها للمعلومات القيمة التي مررتها لهم، مما أدى إلى إحباط عمليات التهريب التي استهدفتهم خلال شهري أبريل ومايو الماضيين.

وأوضح أن العمليات الأربع حصلت في كل من لاغوس وأبوجا النيجيريتين، وجوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، ومدينة اسطنبول التركية، وقد تم إلقاء القبض على المهربين متلبسين..

وعلى نحو مطابق تماماً للمعلومات الاستخباراتية الدقيقة التي زودت بها شرطة دبي الأجهزة المختصة في كل من الجهات المذكورة، مضيفاً: إن المتهمين عددهم 4 أشخاص ثلاثة رجال وامرأة، واستخدموا لتهريب المخدرات طرائق مختلفة منها جيوب ومخابئ سرية في ملابسهم وحقائبهم بالإضافة للأحشاء.

أهمية الاتفاقات الدولية

ونوه العقيد عيد حارب، في نهاية تصريحه، بأهمية الاتفاقات الدولية الخاصة بمكافحة المخدرات القائمة ما بين شرطة دبي والمجتمع الدولي، مؤكداً تطورها على نحو مطَّرد، وأن ذلك يشمل مختلف المواضيع، والجهود مما يتصل بتبادل المعلومات الاستخباراتية، والخبرات الاختصاصية، والرؤى الاستراتيجية، والتنفيذ لبرامج أمنية مشتركة، بالإضافة لحرص مختلف الأطراف على الحضور والمشاركة الفاعلة في الندوات والمؤتمرات الدولية وورش العمل التي تقام في العالم.