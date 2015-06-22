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حاكم عجمان يستقبل المهنئين بحلول رمضان

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حاكم عجمان يستقبل المهنئين بحلول رمضان حاكم عجمان يستقبل المهنئين بحلول رمضان

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في قصر الزاهر الليلة الماضية، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك الذين توافدوا للسلام على سموه وتهنئته بهذه المناسبة الكريمة.

تهانٍ

وتلقى صاحب السمو حاكم عجمان التهاني من الشيوخ ووكلاء الوزارات وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية بجانب أعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية المقيمة في الدولة.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بالصحة والسعادة.

حضور

حضر المقابلات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية في عجمان والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري في عجمان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

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