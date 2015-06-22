محمد بن راشد ومحمد بن زايد: قيم التواصــل موروث اجتماعي أصيل في الإمارات

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية ..

وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مأدبة الإفطار الرمضانية التي أقامها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بقصره في أبوظبي.

كما حضر المأدبة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي..

وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.

وحضر مأدبة الإفطار معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة وعدد من الشيوخ ومعالي الوزراء ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

مجلس البطين

إلى ذلك زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس مجلس البطين في مدينة أبوظبي والتقيا رواد المجلس من أهالي منطقة البطين.

وتبادل سموهما مع الأهالي التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعين المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بدوام الصحة والعافية والسعادة وعلى وطننا الغالي بمزيد من التقدم والرقي وعلى شعب الإمارات بالرخاء والنماء وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وتجاذب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع المواطنين الأحاديث الودية التي جسدت ما يربط شعب الإمارات وقيادته الحكيمة من علاقات محبة وتقدير. وأكد سموهما خلال اللقاء أن قيم التواصل والتزاور هي عادات متوارثة من الآباء والأجداد وهي موروث اجتماعي أصيل تميز به مجتمع الإمارات بما يتحلى به من تآلف وترابط وتعاضد بين جميع أفراد المجتمع.

كما تناول الحديث فضائل هذا الشهر الكريم بما يحمله من رحمة ومغفرة وما يدعو إليه من محاسن الأخلاق وحثه على تعزيز التواصل بين الأسر والأهل والأصدقاء والتكاتف والتضامن فيما بينهم.

رافق سموهما خلال الزيارة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

جولة

وقام سموهما في ختام الزيارة بجولة على أقسام ومرافق مجلس البطين مستمعين من جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي إلى شرح حول غايات المجلس والأهداف التي يسعى إلى إحيائها وتحقيقها خاصة فيما يرتبط بتوطيد أواصر التعاون والترابط واللحمة والتشاور بين الأهالي ..

إضافة إلى إحياء موروث شعبي وعادات أصيلة للآباء والأجداد في التكاتف والتضامن فيما بينهم وتربية الأجيال على المبادئ والأخلاق الحميدة وتبادل الأحاديث حول شؤون الحياة الاجتماعية من قبل أصحاب الخبرة والحكمة من الآباء والأجداد الذين عايشوا الحياة قبل الاتحاد وبعده.

من جانبهم عبر أهالي منطقة البطين عن سعادتهم بهذه الزيارة الكريمة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التي عكست السمات الأصيلة التي يتحلى بها مجتمع الإمارات في تمسكه بعاداته وتقاليده..

والتي تحرص قيادتنا الحكيمة على التمسك بها وإحيائها وترسيخها في نفوس الأبناء والأخيال القادمة مشيدين بما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة من نهضة تنموية وإنجازات حضارية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله. وألقيت قصيدة شعرية أمام سموهما والحضور عبرت عن الاعتزاز والفخر بما تحقق من الإنجازات الوطنية كما عبرت عن روح الانتماء والولاء للوطن وللقيادة الحكيمة.